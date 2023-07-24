AR-очки от Apple сталкиваются с проблемой: разработчики программ не хотят создавать софт для гарнитуры

Разработчики в сфере виртуальной реальности настороженно относятся к созданию программ для очков Vision Pro из-за потенциально маленького рынка. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

Предполагается, что когда выйдет гарнитура, она будет предлагать три типа программ:

неизмененные приложения для iPad и iPhone, которые будут запускаться как окно в операционной системе visionOS без дополнительного вмешательства разработчиков;

модифицированные программы для iPad, которые будут работать как встроенное приложение в visionOS, требуя от разработчиков обновления интерфейса и оптимизации для использования в смешанной реальности;

совершенно новые программы, созданные с нуля для работы как в виртуальной, так и дополненной реальности. Этот вариант воспользуется преимуществами дисплеев с высоким разрешением и возможностью управлять глазами и руками.

Как отмечает Гурман, быстрое решение для разработчиков – разрешить, чтобы уже существующие программы работали без изменений на Vision Pro. Однако немодифицированный софт не будет идеальным опытом, особенно для людей, заплативших 4 000 долларов за очки и аксессуары.

Даже если Apple будет реализовывать около 500 тыс. единиц Vision Pro ежегодно, это ничтожная доля, если сравнивать с 250 миллионами устройств iPhone, iPad и Mac вместе, которые продает компания. На таком уровне рынок для Vision Pro в 500 раз меньше, чем для других устройств Apple, и это потенциально является основным препятствием для разработчиков.

При этом журналист отмечает, что в долгосрочной перспективе Vision Pro представляет достойную возможность для создателей софта. В частности, компании смогут взимать больше средств за программы на visionOS, ведь они знают, что обслуживают клиентов, готовых потратить деньги.

Сначала ожидается, что большинство софта для Vision Pro будет сосредоточено на стриминге видео – разработчики Disney+ уже планируют запуск программы на гарнитуре.

В свою очередь Netflix отказывается от такого шага. По данным Гурмана, самый большой стриминговый сервис не собирается разрабатывать отдельную программу для AR-очков, но позволит своему приложению для iPad работать на гарнитуре.

Apple Vision Pro: что это за очки

Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro в начале июня. Очки позиционируются преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть колесико.

Цена на AR-очки будет стартовать от 3499 долларов.

Интересно, что через несколько недель после презентации гаджета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры.

Компания хотела получить 1 млн единиц Vision Pro за 12 месяцев, а китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, планирует изготовить менее 400 тыс. пар очков в 2024 году.

Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление дисплеев micro-OLED для устройства и, по данным FT, Apple была недовольна этим компонентом.