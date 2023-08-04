Очки Vision Pro получат технологию для снижения утомляемости глаз и укачивания

Компания Apple получила патент на технологию для AR-очков Vision Pro, которая имеет целью уменьшение укачивания и утомляемости глаз. Об этом пишет Patently Apple.

Отмечается, что фирма стремится решить проблему вергентно-аккомодационного конфликта (ВАК). При этом явлении мозг воспринимает виртуальный объект так, будто он на некотором расстоянии, но на самом деле дисплей близко к глазам. В нормальных условиях зрительная система человека ожидает совпадение дистанций.

При просмотре большинства 3D-изображений эти расстояния не совпадают, поэтому из-за ВАК возникают неприятные ощущения. Дело в том, что мышечная система глаза перегружается, и человек может почувствовать головную боль, головокружение или тошноту.

Apple в патенте описывает, как можно бороться с ВАК, чтобы снизить нагрузку на глаза. Компания предлагает использовать комбинацию дисплеев и линз таким образом, чтобы изменить восприятие изображения. Речь идет о применении голографической технологии, позволяющей создавать лучи света определенной формы и направления.

Это должно обеспечить высокое качество изображения и комфорт для глаз пользователей.

Как отмечает 9to5Mac, в целом патент описывает несколько разных способов решения проблемы ВАК, и пока неясно, какие из них реализованы в Vision Pro.

На презентации очков смешанной реальности Apple отмечала, что сочетание двух 4K-дисплеев и невероятно низкая задержка вывода изображения являются важными факторами, предотвращающими укачивание и утомляемость глаз.

Apple Vision Pro: что это за очки

Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности под названием Vision Pro в начале июня. Очки позиционируются преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджетом можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть колесико.

Цена на AR-очки будет стартовать от 3499 долларов.

Интересно, что через несколько недель после презентации гаджета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Apple решила снизить прогнозы по производству гарнитуры.

Компания хотела получить 1 млн единиц Vision Pro за 12 месяцев, а китайский производитель Luxshare, собирающий устройства Apple, планирует изготовить менее 400 тыс. пар очков в 2024 году.

Основной сложностью в производственном процессе оказалось изготовление дисплеев micro-OLED-дисплеев для устройства и, по данным FT, Apple была недовольна этим компонентом.