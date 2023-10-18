Оновлення в лінійці iMac: аналітик повідомив, коли варто очікувати на нові компʼютери

Компанія Apple планує випустити оновлений 24-дюймовий iMac у 2024 році, а свій перший 32-дюймовий компʼютер – у 2025-му. Про це повідомив аналітик Мінг-Чі Куо.

iMac M3: що відомо

Як пише MacRumors, прогноз Куо щодо року виходу нового 24-дюймового iMac збігається з даними, які наводив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Куо не уточнює, який процесор використовуватиме Apple, але Гурман писав, що йтиметься про M3. Очікується, що чип буде побудований за новим 3-нанометровим процесом, матиме покращення продуктивності та ефективності.

Крайній 24-дюймовий ‌iMac‌ вийшов у 2021 році та оснащений процесором M1.

Гурман стверджував, що Apple не має наміру представляти версію ‌iMac‌ із чипом M2.

32-дюймовий iMac: подробиці

Що стосується iMac із діагоналлю екрана в 32 дюйми, то Куо пише, що компʼютер отримає дисплей із матрицею Mini LED.

Про можливість випуску iMac такого розміру також раніше повідомляв Марк Гурман. У липні поточного року журналіст вказував, що компʼютер зʼявиться не раніше кінця 2024-го.

Видання The Verge звертало увагу, що модель на 24 дюйми, яку зараз продає Apple, є компромісом між колишніми 21,5-дюймовим та 27-дюймовим варіантами, однак для тих, хто одночасно відкриває багато програм, краще мати повноцінний 5K-дисплей.

Більший екран також є хорошим варіантом для творчих людей, яким необхідно бачити деталі мистецтва, яке вони створюють, або зображень, які вони редагують. Це стосується і створення музики та відео, якщо потрібно точно редагувати часову шкалу.

Тепер MacRumors пише, що 32-дюймовий iMac‌ може отримати такі ж розміри, як монітор Pro Display XDR, який має роздільну здатність 6K і коштує 5 тис. доларів.