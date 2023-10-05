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Спроба виправити перегрів. Apple випустила оновлення для iPhone
Компанія Apple випустила iOS 17.0.3 для iPhone, щоб вирішити проблему перегріву своїх нових смартфонів. Про це пише 9to5Mac.
Фірма зазначила, що оновлення стосується безпеки, а також містить важливі виправлення помилок і вирішує проблему, через яку iPhone може бути "теплішим, ніж очікувалося".
Встановити оновлення можна, перейшовши в програму "Налаштування", обравши "Загальні", а потім – "Оновлення програмного забезпечення". iOS 17.0.3 доступна для будь-якого iPhone, який підтримує iOS 17.
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Високі температури в пристроях, як правило, помічаються під час заряджання та використання інтенсивних додатків.
Аналітик Мін-Чі Куо пояснював проблеми з нагріванням новою легкою конструкцією, яка може розсіювати тепло не так добре, як попередні моделі, й використанням титану в корпусі.
Він зазначав, що Apple може вирішити проблему з нагріванням за допомогою оновлень програмного забезпечення, але покращення можуть бути обмеженими, якщо не знизити продуктивність процесора.
Своєю чергою виробник визнав проблему, але заявив, що її причина не повʼязана з використанням титану. В Apple стверджують, що перегрів відбувається у звʼязку з підвищеною фоновою активністю пристрою під час перших днів використання, а також через те, що останні оновлення певних програм сторонніх розробників спричиняють перевантаження системи.
Компанія обіцяла виправити недолік за допомогою оновлення програмного забезпечення.
Джерело фото: ua.depositphotos.com