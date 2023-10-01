Ще одна проблема з iPhone 15 Pro: стало відомо про здуття акумулятора

iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max мають проблеми з перегрівом, а тепер зʼявилася інформація і щодо здуття акумулятора. Про це пише Gizmochina.

Користувач Reddit під ніком Leather_Cheerio_402 опублікував зображення свого iPhone 15 Pro із роздутою батареєю, через яку дисплей випнувся. Зазначається, що телефону лише кілька днів, а проблему було помічено при спробі надіти чохол.

В Apple Store, куди прийшов користувач, йому сказали, що iPhone треба віднести у магазин мобільного оператора Verizon, де був придбаний ґаджет. У Verizon погодилися замінити смартфон.

Як повідомляє Gizmochina, наразі невідомо, що спричинило здуття акумулятора. Однак на це варто звернути увагу, особливо при наявності проблем із перегрівом ґаджета.

У разі здуття, iPhone 15 Pro необхідно негайно припинити використання смартфона й звернутися до Apple або авторизованого постачальника. Здуті батареї можуть бути небезпечними та спричинити пожежу.

Перегрів Айфона: що відомо

Раніше користувачі iPhone 15 Pro і Pro Max поскаржилися на проблеми з перегрівом смартфонів.

Високі температури в пристроях, як правило, помічаються під час заряджання та використання інтенсивних додатків.

Аналітик Мін-Чі Куо пояснив проблеми з нагріванням новою легкою конструкцією, яка може розсіювати тепло не так добре, як попередні моделі, й використанням титану в корпусі.

За його словами, Apple може вирішити проблему з нагріванням за допомогою оновлень програмного забезпечення, але покращення можуть бути обмеженими, якщо не знизити продуктивність процесора.