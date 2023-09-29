Перегрів iPhone 15 Pro. Apple може знизити продуктивність процесора смартфонів, – WSJ

Користувачі iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max скаржаться на проблеми з перегрівом смартфонів. Тому компанії Apple, можливо, доведеться оновити програмне забезпечення пристроїв, що може вплинути на продуктивність.

Про це пише The Wall Street Journal.

Високі температури в новітніх моделях Apple 15 Pro, як правило, помічаються під час заряджання та використання інтенсивних додатків.

Оглядачка The Wall Street Journal Джоанна Стерн фіксувала, що iPhone 15 Pro Max під час заряджання досяг 106° за Фаренгейтом (41° за Цельсієм), а при заряджанні та грі показник досяг 112° за Фаренгейтом (44° за Цельсієм). Однак iPhone 14 Pro Max у цьому ж тесті досяг схожих температур.

Своєю чергою китайська платформа DGtle завантажила на iPhone 15 Pro Max мобільну гру Genshin Impact у мережі 5G й помітила нагрівання телефону приблизно до 122° за Фаренгейтом (50° за Цельсієм).

Аналітик Мін-Чі Куо пояснює проблеми з нагріванням серії iPhone 15 Pro новою легкою конструкцією, яка може розсіювати тепло не так добре, як попередні моделі. Імовірно, що також проблемою є новий титановий корпус (ним оснащенні лише Pro і Pro Max), адже титан погано проводить тепло.

За його словами, Apple може вирішити проблему з нагріванням за допомогою оновлень програмного забезпечення, але покращення можуть бути обмеженими, якщо не знизити продуктивність процесора.

Що нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max із розʼємом USB-C 12 вересня.

iPhone 15 й iPhone 15 Plus отримали функцію Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі. Максимальна яскравість екранів смартфонів тепер може досягати 2000 ніт. Працюють ці смартфони на чипі A16 Bionic.

Також оновлено систему камер: базова модель iPhone 15 має 48-мегапіксельний основний датчик, як минулорічна серія iPhone 14 Pro. Цей сенсор забезпечує режими зуму 1х и 2х, а ультраширокий обʼєктив на 12 МП – 0,5х.

Пристрої доступні в жовтому, зеленому, синьому, чорному й рожевому кольорах.

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max мають корпус із шліфованого титану замість нержавіючої сталі. 15-та модель Pro стала найлегшою порівняно з її попередницями. При цьому смартфон має найтонші рамки.

Замість перемикача режимів звуку в Pro і Pro Max вбудували кнопку Action, якій можна призначити різноманітні дії: запуск камери, створення голосових записів тощо.

Обидва ґаджети оснащено абсолютно новим чипом A17 Pro – першим 3-нанометровим процесором від Apple.

Основна камера, як і раніше, має 48 МП, але її роботу в умовах слабкого освітлення покращили. А Pro Max отримав 5-кратний оптичний зум.

Pro-версії представлено в кольорах чорного, білого, синього й натурального титану.