Зміни незначні. Розкрито ємність акумуляторів нової лінійки iPhone

Нові iPhone 15 отримали трохи більші акумулятори порівняно з попередньою лінійкою. Про це пише GSMArena.

Apple не публікує фактичну ємність акумуляторів своїх пристроїв, однак ці дані стають відомі, коли хтось розбирає смартфони, або, як у нинішньому випадку, за рахунок даних китайського регулятора, який сертифікує ґаджети для продажу в країні.

Таким чином зʼясувалося, що ємність батарей у новій лінійці iPhone наступна:

iPhone 15 – 3349 мА·год;

iPhone 15 Plus – 4383 мА·год;

iPhone 15 Pro – 3274 мА·год;

iPhone 15 Pro Max – 4422 мА·год.

Для порівняння, показники в попередніх моделях такі:

iPhone 14 – 3279 мА·год;

iPhone 14 Plus – 4325 мА·год;

iPhone 14 Pro – 3200 мА·год;

iPhone 14 Pro Max – 4323 мА·год.

Як зауважує GSMArena, ці зміни незначні, тому якщо час автономної роботи iPhone помітно покращиться, швидше за все, це відбудеться завдяки більш ефективним чипам й екранам.

Що нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max із USB-C у вівторок, 12 вересня.

iPhone 15 й iPhone 15 Plus отримали функцію Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі. Максимальна яскравість екранів смартфонів тепер може досягати 2000 ніт. Працюють ці смартфони на чипі A16 Bionic.

Також оновлено систему камер: базова модель iPhone 15 має 48-мегапіксельний основний датчик, як минулорічна серія iPhone 14 Pro. Цей сенсор забезпечує режими зуму 1х и 2х, а ультраширокий обʼєктив на 12 МП – 0,5х.

Пристрої будуть доступні в жовтому, зеленому, синьому, чорному й рожевому кольорах.

Своєю чергою iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max мають корпус із шліфованого титану замість нержавіючої сталі. 15-та модель Pro стала найлегшою порівняно з її попередницями. При цьому смартфон має найтонші рамки.

Замість перемикача режимів звуку в Pro і Pro Max вбудували кнопку Action, якій можна призначити різноманітні дії: запуск камери, створення голосових записів тощо.

Обидва ґаджети оснащено абсолютно новим чипом A17 Pro – першим 3-нанометровим процесором від Apple.

Основна камера, як і раніше, має 48 МП, але її роботу в умовах слабкого освітлення покращили. А Pro Max отримав 5-кратний оптичний зум.

Pro-версії представлено в кольорах чорного, білого, синього й натурального титану.