Изменения незначительны. Раскрыта емкость аккумуляторов новой линейки iPhone

Новые iPhone 15 получили чуть более крупные аккумуляторы по сравнению с предыдущей линейкой. Об этом пишет GSMArena.

Apple не публикует фактическую емкость аккумуляторов своих устройств, однако эти данные становятся известны когда кто-то разбирает смартфоны, или, как в нынешнем случае, за счет данных китайского регулятора в Китае, который сертифицирует гаджеты для продажи в стране.

Таким образом выяснилось, что емкость батарей в новой линейке iPhone следующая:

iPhone 15 – 3349 мА·ч;

iPhone 15 Plus – 4383 мА·ч;

iPhone 15 Pro – 3274 мА·ч;

iPhone 15 Pro Max – 4422 мА·ч.

Для сравнения, показатели в предыдущих моделях таковы:

iPhone 14 – 3279 мА·ч;

iPhone 14 Plus – 4325 мА·ч;

iPhone 14 Pro – 3200 мА·ч;

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАч.

Как отмечает GSMArena, эти изменения незначительны, поэтому если время автономной работы iPhone заметно улучшится, скорее всего это произойдет благодаря более эффективным чипам и экранам.

Что нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C во вторник, 12 сентября.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.

Также обновлена система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.

Устройства будут доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

В свою очередь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют корпус из шлифованного титана вместо нержавеющей стали.15-я модель Pro стала самой легкой по сравнению с ее предшественниками. При этом смартфон имеет тончайшие рамки.

Вместо переключателя режима звука в Pro и Pro Max встроили кнопку Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.

Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple.

Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работу в условиях слабого освещения улучшили. А Pro Max получил 5-кратный оптический зум.

Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.