- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Фишка для iPhone 15. Apple может разрешить ограничивать максимальный заряд
iPhone 15 может получить опцию ограничения максимального заряда аккумулятора. Об этом свидетельствует код новой бета-версии iOS 17, сообщает 9to5Mac.
Отмечается, что владельцы смартфонов смогут выбрать, до какого уровня заряжать смартфон. При включенной опции пользователю сообщат, что батарея "зарядится примерно до X%". А приложение "Настройки" покажет, когда iPhone в последний раз заряжался до установленного лимита.
Функция работает так же, как "Оптимизированная зарядка батареи", которая изучает распорядок дня пользователя таким образом, чтобы завершить зарядку после 80% примерно в тот момент, когда пользователь отсоединяет iPhone от зарядного устройства. Однако новая опция будет всегда ограничивать подзарядку до определенного уровня.
Если ограничение станет доступным, его можно найти в меню настроек батареи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
9to5Mac пишет, что поскольку iPhone 15 еще не поступил в магазины, неизвестно, будет ли эта функция доступна сразу. Но учитывая, что она уже есть в коде, и ее не нашли включенной на моделях iPhone 14, издание предполагает, что ограничение заряда совместимо только с iPhone, которые имеют разъем USB-C.
Что нового в iPhone 15?
Apple представила iPhone 15 , 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C во вторник, 12 сентября.
iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.
Также, по сравнению с предшественниками, обновлена система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.
Устройства будут доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.
В свою очередь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют корпус из шлифованного титана вместо нержавеющей стали. 15-я модель Pro стала самой легкой среди ее предшественников. При этом смартфон имеет тончайшие рамки.
Вместо переключателя режима звука в Pro и Pro Max встроили кнопку Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.
Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple.
Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работу в условиях слабого освещения улучшили. А Pro Max получил 5-кратный оптический зум.
Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.