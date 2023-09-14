Фишка для iPhone 15. Apple может разрешить ограничивать максимальный заряд

iPhone 15 может получить опцию ограничения максимального заряда аккумулятора. Об этом свидетельствует код новой бета-версии iOS 17, сообщает 9to5Mac.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Отмечается, что владельцы смартфонов смогут выбрать, до какого уровня заряжать смартфон. При включенной опции пользователю сообщат, что батарея "зарядится примерно до X%". А приложение "Настройки" покажет, когда iPhone в последний раз заряжался до установленного лимита.

Функция работает так же, как "Оптимизированная зарядка батареи", которая изучает распорядок дня пользователя таким образом, чтобы завершить зарядку после 80% примерно в тот момент, когда пользователь отсоединяет iPhone от зарядного устройства. Однако новая опция будет всегда ограничивать подзарядку до определенного уровня.

Если ограничение станет доступным, его можно найти в меню настроек батареи.

9to5Mac пишет, что поскольку iPhone 15 еще не поступил в магазины, неизвестно, будет ли эта функция доступна сразу. Но учитывая, что она уже есть в коде, и ее не нашли включенной на моделях iPhone 14, издание предполагает, что ограничение заряда совместимо только с iPhone, которые имеют разъем USB-C.

Что нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15 , 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C во вторник, 12 сентября.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.

Также, по сравнению с предшественниками, обновлена система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.

Устройства будут доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

В свою очередь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют корпус из шлифованного титана вместо нержавеющей стали. 15-я модель Pro стала самой легкой среди ее предшественников. При этом смартфон имеет тончайшие рамки.

Вместо переключателя режима звука в Pro и Pro Max встроили кнопку Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.

Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple.

Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работу в условиях слабого освещения улучшили. А Pro Max получил 5-кратный оптический зум.

Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.