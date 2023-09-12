Дочекалися. Представлено лінійку iPhone 15 із розʼємом USB-C (ФОТО)

Компанія Apple презентувала свої нові смартфони: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max. Вони отримали порт USB-C і низку інших змін. Про це пише 9to5Mac.

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iPhone 15 й iPhone 15 Plus: характеристики

Серед основних особливостей iPhone 15 та iPhone 15 Plus – функція Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі, та низка нових кольорів.

Як і їхні попередники, смартфони оснащені дисплеями діагоналлю 6,1 і 6,7 дюйма відповідно. Однак тепер максимальна яскравість може досягати 2000 ніт.

Також Apple також оновила систему камер: базова модель iPhone 15 тепер має 48-мегапіксельний основний датчик, як минулорічна серія iPhone 14 Pro. Цей сенсор забезпечує режими зуму 1х и 2х, а ультраширокий обʼєктив на 12 МП – 0,5х.

iPhone 15. Фото: скриншот / Apple iPhone 15. Фото: скриншот / Apple iPhone 15. Фото: скриншот / Apple iPhone 15. Фото: скриншот / Apple

Виробник обіцяє, що портретні знімки тепер пропонують кращу продуктивність за слабкого освітлення, ніж будь-коли раніше.

iPhone 15 і iPhone 15 Plus працюють на чипі A16 Bionic, який раніше був в iPhone 14 Pro та Pro Max. Система містить 6-ядерний центральний і 5-ядерний графічний процесори.

Пристрої будуть доступні в жовтому, зеленому, синьому, чорному і рожевому кольорах.

Особливості iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max

Що стосується 6,1-дюймового iPhone 15 Pro та 6,7-дюймового Pro Max, то їх оснастили корпусом із шліфованого титану замість нержавіючої сталі.

15-та модель Pro стала найлегшою серед її попередників. При цьому смартфон отримав найтонші рамки.

Замість перемикача режимів звуку в iPhone 15 Pro і Pro Max вбудовано кнопку Action, якій можна призначити різноманітні дії: запуск камери, створення голосових записів тощо.

Обидва ґаджети оснащено абсолютно новим чипом A17 Pro – першим 3-нанометровим процесором від Apple. Центральний і графічний процесори мають по шість ядер.

iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple

Основна камера, як і раніше, має 48 МП, але її робота в умовах слабкого освітлення покращили. Датчик підтримує фокусні відстані в 24, 28 і 35 мм, а режим SmartHDR працюватиме ще реалістичніше.

iPhone 15 Pro отримав телеоб'єктив з 3-кратним зумом, тоді як Pro Max може похизуватися 5-кратним оптичним зумом. Цей і ультраширококутний датчики мають по 12 МП.

Pro-версії представлено в кольорах чорного, білого, синього й натурального титану.

Випуск усіх чотирьох смартфонів відбудеться 22 вересня. Ціна на iPhone 15 стартуватиме від 799 доларів, на iPhone 15 Plus – від 899 доларів, на iPhone 15 Pro – від 999 доларів, а на iPhone 15 Pro Max – від 1199 доларів.