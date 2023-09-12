Дождались. Представлена линейка iPhone 15 с разъемом USB-C (ФОТО)

Компания Apple презентовала свои новые смартфоны: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Они получили порт USB-C и ряд других изменений. Об этом пишет 9to5Mac.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

iPhone 15 и iPhone 15 Plus: характеристики

Среди основных особенностей iPhone 15 и iPhone 15 Plus – функция Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели, и ряд новых цветов.

Как и их предшественники, смартфоны оснащены диагональю дисплеями 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Однако теперь максимальная яркость может достигать 2000 нит.

Apple также обновила систему камер: базовая модель iPhone 15 теперь имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.

iPhone 15. Фото: скриншот / Apple iPhone 15. Фото: скриншот / Apple iPhone 15. Фото: скриншот / Apple iPhone 15. Фото: скриншот / Apple

Производитель обещает, что портретные снимки теперь предлагают лучшую продуктивность при слабом освещении, чем когда-либо раньше.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus работают на чипе A16 Bionic, который ранее был в iPhone 14 Pro и Pro Max. Система содержит 6-ядерный центральный и 5-ядерный графический процессоры.

Устройства будут доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

Особенности iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Что касается 6,1-дюймового iPhone 15 Pro и 6,7-дюймового Pro Max, то их оснастили корпусом из шлифованного титана вместо нержавеющей стали.

15-я модель Pro стала самой легкой среди ее предшественников. При этом смартфон получил тончайшие рамки.

Вместо переключателя режимов звука в iPhone 15 Pro и Pro Max встроена кнопка Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.

Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple. Центральный и графический процессоры имеют по шесть ядер.

iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Фото: скриншот / Apple

Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работа в условиях слабого освещения улучшилась. Датчик поддерживает фокусные расстояния в 24, 28 и 35 мм, а режим SmartHDR будет работать еще более реалистично.

iPhone 15 Pro получил телеобъектив с 3-кратным зумом, тогда как Pro Max может похвастаться 5-кратным оптическим зумом. Этот и ультраширокоугольный датчики имеют по 12 МП.

Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.

Выпуск всех четырёх смартфонов состоится 22 сентября. Цена на iPhone 15 будет стартовать от 799 долларов, на iPhone 15 Plus – от 899 долларов, на iPhone 15 Pro – от 999 долларов, а на iPhone 15 Pro Max – от 1199 долларов.