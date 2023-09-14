Фішка для iPhone 15. Apple може дозволити обмежувати максимальний заряд

iPhone 15 може отримати опцію обмеження максимального заряду акумулятора. Про це свідчить код нової бета-версії iOS 17, повідомляє 9to5Mac.

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Зазначається, що власники смартфонів зможуть обрати, до якого рівня заряджати смартфон. При ввімкненій опції користувачу повідомлять, що батарея "зарядиться приблизно до X%". А додаток "Налаштування" покаже, коли iPhone востаннє заряджався до встановленого ліміту.

Функція працює так само, як "Оптимізована зарядка батареї", яка вивчає розпорядок дня користувача таким чином, щоб завершити заряджання після 80% приблизно в той момент, коли користувач від’єднує iPhone від зарядного пристрою. Однак нова опція завжди обмежуватиме підзарядку до певного рівня.

Якщо обмеження стане доступним, його можна буде знайти в меню налаштувань батареї.

9to5Mac пише, що оскільки iPhone 15 ще не надійшов у магазини, невідомо, чи ця функція буде доступна одразу. Але враховуючи, що вона вже є в коді, і її не знайшли ввімкненою на моделях iPhone 14, видання припускає, що обмеження заряду сумісне лише з iPhone, які мають розʼєм USB-C.

Що нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max із USB-C у вівторок, 12 вересня.

iPhone 15 й iPhone 15 Plus отримали функцію Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі. Максимальна яскравість екранів смартфонів тепер може досягати 2000 ніт. Працюють ці смартфони на чипі A16 Bionic.

Також, порівняно з попередниками, оновлено систему камер: базова модель iPhone 15 має 48-мегапіксельний основний датчик, як минулорічна серія iPhone 14 Pro. Цей сенсор забезпечує режими зуму 1х и 2х, а ультраширокий обʼєктив на 12 МП – 0,5х.

Пристрої будуть доступні в жовтому, зеленому, синьому, чорному й рожевому кольорах.

Своєю чергою iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max мають корпус із шліфованого титану замість нержавіючої сталі. 15-та модель Pro стала найлегшою серед її попередників. При цьому смартфон має найтонші рамки.

Замість перемикача режимів звуку в Pro і Pro Max вбудували кнопку Action, якій можна призначити різноманітні дії: запуск камери, створення голосових записів тощо.

Обидва ґаджети оснащено абсолютно новим чипом A17 Pro – першим 3-нанометровим процесором від Apple.

Основна камера, як і раніше, має 48 МП, але її роботу в умовах слабкого освітлення покращили. А Pro Max отримав 5-кратний оптичний зум.

Pro-версії представлено в кольорах чорного, білого, синього й натурального титану.