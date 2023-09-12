Не айфонами єдиними: Apple показала нові годинники й оновлені навушники (ФОТО)

Компанія Apple, крім лінійки iPhone 15, представила годинники Apple Watch Series 9 й Apple Watch Ultra 2, а також футляр для AirPods Pro 2 та провідні навушники EarPods із форматом USB-C.

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Apple Watch Series 9

Як пише Engadget, смарт-годинник Series 9 оснастили новим процесором S9 і чотирьохядерним нейронним механізмом, який обіцяє 18 годин автономної роботи. Графічний процесор ґаджета на 30% швидший, ніж у його попередника.

Доступ до системи Siri забезпечуватиметься офлайн, тому власникам Apple Watch Series 9 не знадобиться iPhone поруч для використання голосового помічника.

Дисплей нової моделі має максимальну яскравість до 2000 ніт, що вдвічі перевищує можливості Series 8.

Apple Watch Series 9. Фото: Apple Apple Watch Series 9. Фото: Apple Apple Watch Series 9. Фото: Apple Apple Watch Series 9. Фото: Apple

За допомогою нового жесту Double Tap можна буде ввімкнути музику, прийняти дзвінок та використати інші функції, навіть не торкаючись екрана, а лише двічі звівши вказівний і великий пальці.

Series 9 працюватиме під управлінням watchOS 10, яка сфокусується на віджетах і матиме багато оновлень додатків.

Годинник буде доступний у розмірах 41 мм і 45 мм. Алюмінієві корпуси представлені в чорному (Midnight), срібному, рожевому, червоному, й перлинно-білому (Starlight) кольорах, а корпуси з нержавіючої сталі – в золотому, срібному та темно-сірому (Graphite). При цьому будуть різні ремінці, включаючи версію з нового матеріалу FineWoven.

Ціна на Apple Watch Series 9 стартуватиме від 399 доларів.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2, як і Series 9, працюватиме на процесорі S9, матиме жест Double Tap, оновлену функціональність Siri й операційну систему watchOS 10.

Однак на відміну від вищеописаної моделі, Ultra 2 оснастили дисплеєм із яскравістю до 3000 ніт, а також більш потужною батареєю, завдяки якій годинник працюватиме до 36 годин від одного заряду, а в режимі низького енергоспоживання – до 72 годин.

Apple Watch Ultra 2. Фото: Apple Apple Watch Ultra 2. Фото: Apple Apple Watch Ultra 2. Фото: Apple

Годинник, який призначено, зокрема, для екстремальних спортсменів, матиме розмір у 49 мм, як і перший Ultra.

Коштуватиме новий пристрій 799 доларів. Продажі Apple Watch Ultra 2 та Apple Watch Series 9 розпочнуться 22 вересня.

Оновлені AirPods Pro 2 й EarPods

Цьогоріч Apple випустила не лише смартфони, а й футляр для навушників із розʼємом USB-C замість Lightning, повідомляє 9to5Mac.

Техногігант представив оновлений кейс для AirPods Pro 2, який буде доступний за замовчуванням для тих, хто купує нові навушники. При цьому жодного оновлення в апаратурі не буде. Як і раніше, AirPods Pro 2 продаються в США за 249 доларів.

Футляр AirPods Pro 2 із розʼємом USB-C. Фото: Apple

Крім цього пристрою, Apple випустила випустила версію своїх провідних навушників EarPods із USB-C, які також уже доступні в онлайн-магазині фірми й коштують 19 доларів.