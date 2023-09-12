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Не айфонами єдиними: Apple показала нові годинники й оновлені навушники (ФОТО)
Компанія Apple, крім лінійки iPhone 15, представила годинники Apple Watch Series 9 й Apple Watch Ultra 2, а також футляр для AirPods Pro 2 та провідні навушники EarPods із форматом USB-C.
Apple Watch Series 9
Як пише Engadget, смарт-годинник Series 9 оснастили новим процесором S9 і чотирьохядерним нейронним механізмом, який обіцяє 18 годин автономної роботи. Графічний процесор ґаджета на 30% швидший, ніж у його попередника.
Доступ до системи Siri забезпечуватиметься офлайн, тому власникам Apple Watch Series 9 не знадобиться iPhone поруч для використання голосового помічника.
Дисплей нової моделі має максимальну яскравість до 2000 ніт, що вдвічі перевищує можливості Series 8.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За допомогою нового жесту Double Tap можна буде ввімкнути музику, прийняти дзвінок та використати інші функції, навіть не торкаючись екрана, а лише двічі звівши вказівний і великий пальці.
Series 9 працюватиме під управлінням watchOS 10, яка сфокусується на віджетах і матиме багато оновлень додатків.
Годинник буде доступний у розмірах 41 мм і 45 мм. Алюмінієві корпуси представлені в чорному (Midnight), срібному, рожевому, червоному, й перлинно-білому (Starlight) кольорах, а корпуси з нержавіючої сталі – в золотому, срібному та темно-сірому (Graphite). При цьому будуть різні ремінці, включаючи версію з нового матеріалу FineWoven.
Ціна на Apple Watch Series 9 стартуватиме від 399 доларів.
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2, як і Series 9, працюватиме на процесорі S9, матиме жест Double Tap, оновлену функціональність Siri й операційну систему watchOS 10.
Однак на відміну від вищеописаної моделі, Ultra 2 оснастили дисплеєм із яскравістю до 3000 ніт, а також більш потужною батареєю, завдяки якій годинник працюватиме до 36 годин від одного заряду, а в режимі низького енергоспоживання – до 72 годин.
Годинник, який призначено, зокрема, для екстремальних спортсменів, матиме розмір у 49 мм, як і перший Ultra.
Коштуватиме новий пристрій 799 доларів. Продажі Apple Watch Ultra 2 та Apple Watch Series 9 розпочнуться 22 вересня.
Оновлені AirPods Pro 2 й EarPods
Цьогоріч Apple випустила не лише смартфони, а й футляр для навушників із розʼємом USB-C замість Lightning, повідомляє 9to5Mac.
Техногігант представив оновлений кейс для AirPods Pro 2, який буде доступний за замовчуванням для тих, хто купує нові навушники. При цьому жодного оновлення в апаратурі не буде. Як і раніше, AirPods Pro 2 продаються в США за 249 доларів.
Крім цього пристрою, Apple випустила випустила версію своїх провідних навушників EarPods із USB-C, які також уже доступні в онлайн-магазині фірми й коштують 19 доларів.