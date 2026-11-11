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Житомир та Луцьк уперше отримають міжнародне залізничне сполучення

нові вагони
Житомир та Луцьк уперше отримають міжнародне залізничне сполучення / Укрзалізниця

Житомир та Луцьк уперше отримають міжнародне залізничне сполучення. "Укрзалізниця" запускає поїзд №123/124 Київ - Холм, перший рейс якого запланований на 28 листопада.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Продаж квитків на новий маршрут стартує 11 листопада.

Поїзд курсуватиме через день. По парних числах він вирушатиме з Києва о 18:48, прибуватиме до Житомира о 21:38, до Луцька - о 04:22, а до польського Холма - о 10:47.

У Холмі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15. Зупинка в Луцьку запланована на 01:00, у Житомирі - на 08:20. До Києва поїзд прибуватиме об 11:15.

В "Укрзалізниці" зазначають, що маршрут буде зручним не лише для міжнародних поїздок, а й для внутрішнього сполучення між обласними центрами.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" вже розширила сполучення з Польщею, запустивши нові рейси з Києва та Дніпра до Холма й Перемишля з пересадками на поїзди до інших європейських міст.

Автор:
Тетяна Гойденко

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