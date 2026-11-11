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"Укренерго" оголосило графіки відключень на 12 листопада

віключення світла, відключення електроенергії, лампочка
"Укренерго" оголосило графіки відключень на 12 листопада / Shutterstock

12 листопада у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Для всіх категорій споживачів застосовуватимуть від однієї до трьох черг погодинних відключень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Для промисловості протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки російських атак на енергосистему.

В "Укренерго" зазначили, що енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Актуальні графіки відключень можуть відрізнятися залежно від регіону, тому споживачам радять перевіряти інформацію на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.

Нагадаємо, 10 листопада через пошкодження енергетичної інфраструктури аварійні відключення запроваджували у Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко

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