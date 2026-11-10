У трьох областях та Києві запровадили аварійні відключення електроенергії: де немає світла

10 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Протягом доби ворог атакував енергооб’єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 10 листопада.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго" та об’єктах операторів систем розподілу.

Некрасов розповів, що складною залишається ситуація на Київщині та Дніпропетровщині. Протягом доби ворог атакував енергооб’єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Станом на ранок електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновлено.

Заступник міністра зауважив, що через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у місті Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 10 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Протягом дня ситуація може змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Зауважимо, в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.