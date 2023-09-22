iPhone 15 уже доступні для передзамовлення в Україні: які цінники?

Із 22 вересня офіційні ритейлери продукції Apple в Україні відкривають передзамовлення на лінійку iPhone 15. Про це пише Ain.ua.

Як інформує Gagadget, смартфони серії наразі можна передзамовити за такими цінами:

iPhone 15, 128 ГБ – 42 499 грн;

iPhone 15, 256 ГБ – 47 499 грн;

iPhone 15, 512 ГБ – 57 499 грн.

iPhone 15 Plus, 128 ГБ – 47 499 грн;

iPhone 15 Plus, 256 ГБ – 52 499 грн.

iPhone 15 Pro, 128 ГБ – 53 499 грн;

iPhone 15 Pro, 256 ГБ – 58 499 грн;

iPhone 15 Pro, 512 ГБ – 68 499 грн.

iPhone 15 Pro Max, 256 ГБ – 63 499 грн;

iPhone 15 Pro Max, 512 ГБ – 73 499 грн.

Ain.ua зауважує, що ціни в доларах, які Apple називає на презентаціях, не є релевантними для України. Вони не враховують американські податки, а до України техніка Apple їде з Європи. Тому варто орієнтуватися на європейські ціни в євро, памʼятаючи і про українські податки.

Що нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max із розʼємом USB-C 12 вересня.

iPhone 15 й iPhone 15 Plus отримали функцію Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі. Максимальна яскравість екранів смартфонів тепер може досягати 2000 ніт. Працюють ці смартфони на чипі A16 Bionic.

Також оновлено систему камер: базова модель iPhone 15 має 48-мегапіксельний основний датчик, як минулорічна серія iPhone 14 Pro. Цей сенсор забезпечує режими зуму 1х и 2х, а ультраширокий обʼєктив на 12 МП – 0,5х.

Пристрої будуть доступні в жовтому, зеленому, синьому, чорному й рожевому кольорах.

Своєю чергою iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max мають корпус із шліфованого титану замість нержавіючої сталі. 15-та модель Pro стала найлегшою порівняно з її попередницями. При цьому смартфон має найтонші рамки.

Замість перемикача режимів звуку в Pro і Pro Max вбудували кнопку Action, якій можна призначити різноманітні дії: запуск камери, створення голосових записів тощо.

Обидва ґаджети оснащено абсолютно новим чипом A17 Pro – першим 3-нанометровим процесором від Apple.

Основна камера, як і раніше, має 48 МП, але її роботу в умовах слабкого освітлення покращили. А Pro Max отримав 5-кратний оптичний зум.

Pro-версії представлено в кольорах чорного, білого, синього й натурального титану.