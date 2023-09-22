iPhone 15 уже доступны для предзаказа в Украине: какие ценники?

С 22 сентября официальные ритейлеры продукции Apple в Украине открывают предзаказ на линейку iPhone 15. Об этом пишет Ain.ua.

Как информирует Gagadget, смартфоны серии сейчас можно предзаказать по следующим ценам:

iPhone 15, 128 ГБ – 42 499 грн;

iPhone 15, 256 ГБ – 47 499 грн;

iPhone 15, 512 ГБ – 57 499 грн.

iPhone 15 Plus, 128 ГБ – 47 499 грн;

iPhone 15 Plus, 256 ГБ – 52 499 грн.

iPhone 15 Pro, 128 ГБ – 53 499 грн;

iPhone 15 Pro, 256 ГБ – 58 499 грн;

iPhone 15 Pro, 512 ГБ – 68 499 грн.

iPhone 15 Pro Max, 256 ГБ – 63 499 грн;

iPhone 15 Pro Max, 512 ГБ – 73 499 грн.

Ain.ua отмечает, что цены в долларах, которые Apple называет на презентациях, не являются релевантными для Украины. Они не учитывают американские налоги, а в Украину техника Apple приезжает из Европы. Поэтому следует ориентироваться на европейские цены в евро, помня и об украинских налогах.

Что нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C во вторник, 12 сентября.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.

Также обновлена система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.

Устройства будут доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

В свою очередь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют корпус из шлифованного титана вместо нержавеющей стали.15-я модель Pro стала самой легкой по сравнению с ее предшественниками. При этом смартфон имеет тончайшие рамки.

Вместо переключателя режима звука в Pro и Pro Max встроили кнопку Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.

Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple.

Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работу в условиях слабого освещения улучшили. А Pro Max получил 5-кратный оптический зум.

Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.