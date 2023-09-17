Вопреки слухам. USB-C на iPhone 15 будет работать с кабелями любого производителя, – СМИ

Линейка iPhone 15 получила полностью стандартные порты USB-C, которые будут стабильно работать с кабелями, зарядными устройствами и аксессуарами любого производителя. Об этом пишет Ars Technica.

Как отмечает издание, официально лицензированные кабели Lightning используют небольшой чип для проверки подлинности. А кабели без такой микросхемы могут вызывать сообщения об ошибках или не работать.

Существовали слухи, что Apple сделает такое и с USB-C, ограничив передачу данных и скорость зарядки для любых аксессуаров, не сертифицированных по программе Made for iPhone.

Однако Ars Technica указывает, что эти предположения не оправдались, и все имеющиеся USB-кабели, зарядные устройства и аксессуары будут нормально работать с гаджетами.

Apple уже обновила таблицы совместимости для официальных зарядных устройств и кабелей USB-C без чипов проверки подлинности, и теперь там указана поддержка всех моделей iPhone 15. Это касается и зарядных устройств от сторонних разработчиков, таких как Mophie и Belkin, которые были изготовлены до появления новой линейки iPhone.

Почему Apple переходит на USB-C?

В 2022 году в Европейском Союзе был принят закон, согласно которому USB-C должен быть единственным стандартом зарядного устройства для всех новых портативных гаджетов.

Предполагалось, что благодаря этому решению потребителям больше не нужно будет покупать другой кабель каждый раз, когда они покупают, например, новый смартфон. Это поможет жителям ЕС сэкономить до 250 млн евро в год и снизит отходы.

И хотя европейские правила для смартфонов, планшетов и фотоаппаратов вступят в силу осенью 2024 года, а для новых ноутбуков – с весны 2026 года, Apple уже решила оснастить разъемом USB-C не только планшеты, ноутбуки и часы, но и смартфоны и наушники.

Что нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C во вторник, 12 сентября.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.

Также обновлена система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.

Устройства будут доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

В свою очередь iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют корпус из шлифованного титана вместо нержавеющей стали.15-я модель Pro стала самой легкой по сравнению с ее предшественниками. При этом смартфон имеет тончайшие рамки.

Вместо переключателя режима звука в Pro и Pro Max встроили кнопку Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.

Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple.

Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работу в условиях слабого освещения улучшили. А Pro Max получил 5-кратный оптический зум.

Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.