Усупереч чуткам. USB-C на iPhone 15 працюватиме з кабелями будь-якого виробника, – ЗМІ

Лінійка iPhone 15 отримала повністю стандартні порти USB-C, які стабільно працюватимуть з кабелями, зарядними пристроями та аксесуарами будь-якого виробника. Про це пише Ars Technica.

Як зазначає видання, офіційно ліцензовані кабелі Lightning використовують невеликий чип для перевірки автентичності. А кабелі без такої мікросхеми можуть спричиняти повідомлення про помилки або ж не працювати.

Існували чутки, що Apple зробить таке й з USB-C, обмеживши передачу даних та швидкість заряджання для будь-яких аксесуарів, не сертифікованих за програмою Made for iPhone.

Однак Ars Technica вказує, що ці припущення не справдилися, і всі наявні USB-кабелі, зарядні пристрої та аксесуари нормально працюватимуть із ґаджетами.

Apple уже оновила таблиці сумісності для офіційних зарядних пристроїв та кабелів USB-C без чипів автентифікації, й тепер там вказано підтримку всіх моделей iPhone 15. Це стосується й зарядних пристроїв від сторонніх розробників, таких як Mophie і Belkin, які було виготовлено до появи нової лінійки iPhone.

Чому Apple переходить на USB-C?

У 2022 році в Європейському Союзі було ухвалено закон, згідно з яким USB-C повинен бути єдиним стандартом зарядного пристрою для всіх нових портативних ґаджетів.

Передбачалося, що завдяки цьому рішенню споживачам більше не треба буде купувати інший кабель щоразу, коли вони купують, наприклад, новий смартфон. Це допоможе жителям ЄС заощадити до 250 млн євро на рік і зменшить відходи.

І хоча європейські правила для смартфонів, планшетів та фотоапаратів набудуть чинності восени 2024 року, а для нових ноутбуків – із весни 2026 року, Apple уже вирішила оснастити розʼємом USB-C не лише планшети, ноутбуки й годинники, а й смартфони та навушники.

Що нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro й 15 Pro Max із USB-C у вівторок, 12 вересня.

iPhone 15 й iPhone 15 Plus отримали функцію Dynamic Island, яка раніше була лише в Pro-версіях 14-ї моделі. Максимальна яскравість екранів смартфонів тепер може досягати 2000 ніт. Працюють ці смартфони на чипі A16 Bionic.

Також оновлено систему камер: базова модель iPhone 15 має 48-мегапіксельний основний датчик, як минулорічна серія iPhone 14 Pro. Цей сенсор забезпечує режими зуму 1х и 2х, а ультраширокий обʼєктив на 12 МП – 0,5х.

Пристрої будуть доступні в жовтому, зеленому, синьому, чорному й рожевому кольорах.

Своєю чергою iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max мають корпус із шліфованого титану замість нержавіючої сталі. 15-та модель Pro стала найлегшою порівняно з її попередницями. При цьому смартфон має найтонші рамки.

Замість перемикача режимів звуку в Pro і Pro Max вбудували кнопку Action, якій можна призначити різноманітні дії: запуск камери, створення голосових записів тощо.

Обидва ґаджети оснащено абсолютно новим чипом A17 Pro – першим 3-нанометровим процесором від Apple.

Основна камера, як і раніше, має 48 МП, але її роботу в умовах слабкого освітлення покращили. А Pro Max отримав 5-кратний оптичний зум.

Pro-версії представлено в кольорах чорного, білого, синього й натурального титану.