Перегрев iPhone 15 Pro. Apple может снизить производительность процессора смартфонов, – WSJ

Пользователи iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max жалуются на проблемы с перегревом смартфонов. Поэтому Apple, возможно, придется обновить программное обеспечение устройств, что может повлиять на производительность.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Высокие температуры в новейших моделях Apple 15 Pro обычно замечаются при зарядке и использовании интенсивных приложений.

Обозреватель The Wall Street Journal Джоанна Стерн фиксировала, что iPhone 15 Pro Max во время зарядки достиг 106° по Фаренгейту (41° по Цельсию), а при зарядке и игре показатель достиг 112° по Фаренгейту (44° по Цельсию). Однако iPhone 14 Pro Max в этом же тесте достиг похожих температур.

В свою очередь, китайская платформа DGtle скачала на iPhone 15 Pro Max мобильную игру Genshin Impact в сети 5G и заметила нагрев телефона примерно до 122° по Фаренгейту (50° по Цельсию).

Аналитик Мин-Чи Куо объясняет проблемы с нагревом серии iPhone 15 Pro новой легкой конструкцией, которая может рассеивать тепло не так хорошо, как предыдущие модели. Вероятно, что также проблемой является новый титановый корпус (им оснащены только Pro и Pro Max), ведь титан плохо проводит тепло.

По его словам, Apple может решить проблему с нагреванием с помощью обновлений программного обеспечения, но улучшения могут быть ограничены, если не снизить производительность процессора.

Что нового в iPhone 15?

Apple представила iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max с USB-C 12 сентября.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили функцию Dynamic Island, которая раньше была только в Pro-версиях 14-й модели. Максимальная яркость экранов смартфонов теперь может достигать 2000 нит. Работают эти смартфоны на чипе A16 Bionic.

Также обновлена система камер: базовая модель iPhone 15 имеет 48-мегапиксельный основной датчик, как прошлогодняя серия iPhone 14 Pro. Этот сенсор обеспечивает режимы зума 1х и 2х, а ультраширокий объектив на 12 МП – 0,5х.

Устройства доступны в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют корпус из шлифованного титана вместо нержавеющей стали.15-я модель Pro стала самой легкой по сравнению с ее предшественниками. При этом смартфон имеет тончайшие рамки.

Вместо переключателя режима звука в Pro и Pro Max встроили кнопку Action, которой можно назначить различные действия: запуск камеры, создание голосовых записей и т.д.

Оба гаджета оснащены совершенно новым чипом A17 Pro – первым 3-нанометровым процессором от Apple.

Основная камера по-прежнему имеет 48 МП, но ее работу в условиях слабого освещения улучшили. А Pro Max получил 5-кратный оптический зум.

Pro-версии представлены в цветах черного, белого, синего и натурального титана.