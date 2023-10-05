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Попытка исправить перегрев. Apple выпустила обновление для iPhone
Apple выпустила iOS 17.0.3 для iPhone, чтобы решить проблему перегрева своих новых смартфонов. Об этом пишет 9to5Mac.
Фирма отметила, что обновление касается безопасности, а также содержит важные исправления ошибок и решает проблему, из-за которой iPhone может быть "теплее, чем ожидалось".
Установить обновление можно, перейдя в программу "Настройки", выбрав "Общие", а затем – "Обновление программного обеспечения". iOS 17.0.3 доступна для любого iPhone, поддерживающего iOS 17.
Перегрев iPhone: в чем причина?
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Высокие температуры в устройствах обычно замечаются при зарядке и использовании интенсивных приложений.
Аналитик Мин-Чи Куо объяснял проблемы с нагреванием новой легкой конструкцией, которая может рассеивать тепло не так хорошо, как предыдущие модели, и использованием титана в корпусе.
Он отмечал, что Apple может решить проблему с нагреванием с помощью обновлений программного обеспечения, но улучшения могут быть ограничены, если не снизить производительность процессора.
В свою очередь производитель признал проблему, но заявил, что ее причина не связана с использованием титана. В Apple утверждают, что перегрев происходит в связи с повышенной фоновой активностью устройства во время первых дней использования, а также из-за того, что последние обновления некоторых программ сторонних разработчиков приводят к перегрузке системы.
Компания обещала исправить недостаток с помощью обновления программного обеспечения.
Источник фото: ua.depositphotos.com