Apple може випустити перші 32-дюймові iMac: коли вони очікуються

Компанія Apple експериментує з більшими діагоналями компʼютерів iMac, включаючи 32-дюймову версію. Про це пише The Verge із посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

Зазначається, що розробка перебуває на ранній стадії й побачити цей компʼютер можна буде щонайменше наприкінці 2024 року. Але випуск iMac із більшим екраном цілком логічний, адже людям подобаються більші екрани. Модель на 24 дюйми, яку зараз продає Apple, є компромісом між колишніми 21,5-дюймовим та 27-дюймовим варіантами, однак мати повноцінний 5K-дисплей краще для тих, хто одночасно відкриває багато програм.

Більший екран також є кращим варіантом для творчих людей, яким важливо мати можливість бачити дрібні деталі мистецтва, яке вони створюють, або зображень, які вони редагують. Це стосується і створення музики та відео, якщо потрібно точно редагувати часову шкалу.

Компʼютери iMac: що відомо про майбутню модель

Apple випускає моноблочні компʼютери iMac із 1998 року. Діагоналі екранів кілька разів збільшували – максимальним варіантом із тих пір є 27-дюймовий дисплей. Однак крайня модель iMac, представлена у квітні 2021 року, має діагональ у 24 дюйми.

Навесні поточного року Bloomberg писало, що Apple готується до випуску наступного покоління iMac, яке також матиме 24-дюймовий екран. Марк Гурман писав, що модель перебуває на продвинутому етапі розробки – тестування інженерних зразків уже триває.

Тоді також указувалося, що нові моноблоки будуть представлені не раніше другої половини 2023 року. Самі ж компʼютери будуть потужнішими та базуватимуться на новому чіпі серії M, який замінить M1.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, восени 2023 року компанія Apple готується представити лінійку смартфонів iPhone 15, а також два варіанти Apple Watch Series 9 й оновлену ​​версією годинника Ultra. А пізніше може надійти й низка інших продуктів. Детальніше про це читайте тут.