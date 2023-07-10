Apple может выпустить первые 32-дюймовые iMac: когда они ожидаются

Компания Apple экспериментирует с большими диагоналями компьютеров iMac, включая 32-дюймовую версию. Об этом пишет The Verge со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Отмечается, что разработка находится на ранней стадии и увидеть этот компьютер можно будет как минимум в конце 2024 года. Но выпуск iMac с большим экраном вполне логичен, ведь людям нравятся большие экраны. Модель на 24 дюйма, которую продает Apple, является компромиссом между прежними 21,5-дюймовым и 27-дюймовым вариантами, однако иметь полноценный 5K-дисплей лучше для тех, кто одновременно открывает много программ.

Больший экран также является лучшим вариантом для творческих людей, которым важно иметь возможность видеть мелкие детали искусства, которое они создают, или изображений, которые они редактируют. Это относится и к созданию музыки и видео, если нужно точно редактировать временную шкалу.

Компьютеры iMac: что известно о будущей модели

Apple выпускает моноблочные компьютеры iMac с 1998 года. Диагонали экранов несколько раз увеличивали – максимальным вариантом с тех пор является 27-дюймовый дисплей. Однако крайняя модель iMac, представленная в апреле 2021 года, имеет диагональ в 24 дюйма.

Весной текущего года Bloomberg писало, что Apple готовится к выпуску следующего поколения iMac, которое также будет иметь 24-дюймовый экран. Марк Гурман писал, что модель находится на продвинутом этапе разработки – тестирование инженерных образцов уже идет.

Тогда также указывалось, что новые моноблоки будут представлены не раньше второй половины 2023 года. Сами же компьютеры будут более мощными и будут базироваться на новом чипе серии M, который заменит M1.

Напомним, что по данным СМИ, осенью 2023 года компания Apple готовится представить линейку смартфонов iPhone 15, а также два варианта Apple Watch Series 9 и обновленную версию часов Ultra. А потом может выйти и ряд других продуктов. Подробнее об этом читайте здесь.