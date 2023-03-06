Уже на финальной стадии разработки. Apple готовит следующее поколение iMac, – Bloomberg

Американская компания Apple готовится к выпуску следующего поколения компьютеров Mac, в частности моноблоков iMac, актуальная версия которых была представлена еще в апреле 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что новый моноблок iMac находится на финальной стадии разработки. В компании уже начали проводить тестирование инженерных образцов (EVT), во время которых Apple совершает производственные испытания устройств.

По данным СМИ, следующий iMac, как и предыдущая модель, будет иметь 24-дюймовый экран, а корпус будет представлен в синем, серебристом, розовом и оранжевом цветах.

Ожидается, что компьютеры будут более мощными и будут базироваться на новом чипе серии M, который заменит M1. Кроме того, некоторые внутренние компоненты компьютера будут перемещены и обновлены.

Новые iMac под кодовыми названиями J433 и J434 должны поступить в массовое производство по меньшей мере через три месяца, однако будут представлены не раньше второй половины 2023 года.

Bloomberg пишет, что помимо iMac, Apple планирует выпустить около трех новых моделей MacBook. Это может произойти между поздней весной и летом. Однако, на каких процессорах будут работать новые ноутбуки Apple, пока неизвестно. Вероятно, что по крайней мере 13-дюймовая модель будет на чипе M3.

Напомним, что в январе Apple начала продажу 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Их производительность больше в несколько раз по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе процессоров Intel.