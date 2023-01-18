Apple столкнулась с техническими трудностями в производстве очков дополненной реальности - Bloomberg

Американская технологическая компания Apple, которая планирует представить свою первую гарнитуру смешанной реальности в 2023 году, отложила выпуск легких очков дополненной реальности (AR) из-за технических проблем.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Apple рассматривает легкие очки AR как продукт, который мог бы заменить iPhone, переместив основные функции смартфона в поле зрения пользователя. Такое устройство может позволить пользователям видеть входящие уведомления, получать маршруты на карте, совершать и принимать телефонные звонки или делать фото того, что видит пользователь.

Apple все еще не нашла правильные чипы, батареи, программное обеспечение и производство для создания легких AR.

Сначала компания надеялась представить очки AR после выпуска гарнитуры смешанной реальности, сочетающей как AR, так и виртуальную реальность, но планы сейчас на паузе. Вместо этого, по словам источников агентства, Apple выпустит более дешевую версию гарнитуры смешанной реальности уже в 2024 или начале 2025 года.

Очки дополненной реальности накладывают визуальные изображения и информацию на реальный мир. Планируется, что пользователи смогут носить такие очки в любое время, но предыдущие попытки этой концепции, такие как Google Glass, не стали популярны.

В то же время гарнитура, которую Apple представит в 2023 году, может быть более популярной. Она будет стоить около 3000 долларов США. Высокая цена объясняется использованием усовершенствованных дисплеев с высоким разрешением, более 10 камер, датчиков, которые определяют, куда смотрит пользователь, а также процессором M2 класса Mac и специальным чипом для работы с AR и VR.

Компания работает над тем, чтобы сделать гаджет дешевле, что он был доступным и популярным.

Ранее корпорация Google уже анонсировала тестирование прототипов очков дополненной реальности в общественных местах. Некоторые из них будут смотреться как обычные очки, но их оборудуют микрофонами и камерами, а также прозрачными дисплеями.