Google тестирует очки с дополненной реальностью в общественных местах

Корпорация Google будет тестировать прототипы очков дополненной реальности в общественных местах. Некоторые из них будут выглядеть как обычные очки, но их оборудуют микрофонами и камерами, а также прозрачными дисплеями. Об этом Google сообщает в своем блоге.

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Новые очки от Google еще не доступны в продаже, компания только начинает тестировать их эффективность, в том числе в местах скопления людей. Девайс будет накладывать дополнительные изображения в реальный мир, который пользователь видит через очки.

"Дополненная реальность (AR) открывает новые способы взаимодействия с окружающим миром. Это может помочь нам быстро и легко получить доступ к нужной нам информации, как понимание другого языка или знание того, как лучше добраться из точки А в точку Б ", – объяснили в Google.

Компания работает над масштабным производством очков с дополненной реальностью, потому и переносит испытания на улице. В Google полагают, что разработка нового девайса уже перешла на такой уровень, что испытаний в лабораториях недостаточно.

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