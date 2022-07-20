Google тестує окуляри з доповненою реальністю в громадських місцях

Корпорація Google випробовуватиме прототипи окулярів доповненої реальності в громадських місцях. Деякі з них будуть виглядати як звичайні окуляри, але їх обладнають мікрофонами та камерами, а також прозорими дисплеями. Про це Google повідомляє у своєму блозі.

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Нові окуляри від Google ще не доступні в продажі, компанія лише починає тестувати їх ефективність, в том числі, у місцях скупчення людей. Девайс буде накладати додаткові зображення на реальний світ, який користувач бачить через окуляри.

"Доповнена реальність (AR) відкриває нові способи взаємодії з навколишнім світом. Це може допомогти нам швидко та легко отримати доступ до потрібної нам інформації, як-от розуміння іншої мови чи знання того, як найкраще дістатися з точки А в точку Б", — пояснили в Google.

Компанія працює над масштабним виробництвом окулярів з доповненою реальністю, тому і переносить випробування на вулиці. В Google вважають, що розробка нового девайсу вже перейшла на такий рівень, що випробувань в лабораторіях недостатньо.

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