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- ІТ та Телеком
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У Tesla назвали терміни презентації прототипу людиноподібного робота
Мільярдер Ілон Маск у своєму Twitter заявив, що День штучного інтелекту Tesla перенесено на 30 вересня, оскільки до цього часу компанія може презентувати Optimus.
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За даними, які Tesla відкрила у презентації на заході AI 2021, Optimus має бути близько 173 сантиметрів у висоту, важити близько 57 кілограмів та мати вантажопідйомність 20 кілограмів, повідомляє видання Bloomberg.
Вперше проект Optimus презентували 9 серпня 2021 року. Тепер компанія має намір презентувати його прототип. Optimus являє собою робота розміром з людину, який, як передбачає Маск, буде здатен виконувати рутинні обов'язки, такі як закупівля продуктів.
"Робот-гуманоїд рано чи пізно матиме потенціал, який згодом стане важливішим за автомобільне підприємство", — вважає Маск.Підписуйтесь на наш Telegram канал