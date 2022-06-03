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В Tesla назвали сроки презентации прототипа человекоподобного робота
Миллиардер Илон Маск в своем Twitter заявил, что День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени компания может презентовать Optimus.
По данным, которые Tesla открыла в презентации на мероприятии AI 2021, Optimus должен быть около 173 сантиметров в высоту, весить около 57 килограммов и иметь грузоподъемность 20 килограммов, сообщает издание Bloomberg.
Впервые проект Optimus представили 9 августа 2021 года. Теперь компания собирается презентовать его прототип. Optimus представляет собой робота размером с человека, который, как предполагает Маск, будет способен выполнять рутинные обязанности, такие как закупка продуктов.
"Робот-гуманоид рано или поздно будет иметь потенциал, который со временем станет более важным, чем автомобильное предприятие", — считает Маск.Подписывайтесь на наш YouTube канал