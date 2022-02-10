SpaceX построила крупнейшую ракету в мире (ФОТО, ВИДЕО)

Космическая корпорация американского миллиардера Илона Маска SpaceX завершила строительство полноценного прототипа ракеты Starship, который оборудован новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.

Как сообщает Youtube-канал NASASpaceflight, аппарат уже подготовлен к первому полету на орбиту.

Основатель компании Илон Маск показал на своей странице в Twitter успешное соединение SpaceX с прототипом Starship 20.

Высота ракеты составляет 120 метров. Для ее строительства была использована 140-метровая башня с роботизированными манипуляторами "Мехазилла", которая будет ловить первую ступень во время приземления после полета.

"Мехазилла" находится на территории космодрома Starbase в штате Техас.

В компании SpaceX выяснили, что при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне.

Все это позволяет существенно снизить интервалы между запусками по сравнению с морскими платформами.

Первый запуск состоится не ранее марта этого года, когда компания SpaceX получит одобрение NASA.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49 аппаратов, выведенных на орбиту 3 февраля.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов типа Starlink (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска также вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления.

По просьбе разведуправления компания прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в заранее определенной зоне.