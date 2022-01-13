Компания SpaceX запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30" (ВИДЕО)

Компания SpaceX Илона Маска 13 января запустила в космос украинский спутник "Сич-2-30". Предварительно известно, что около 20:15 он будет пролетать над Украиной.

SpaceX транслировала запуск спутника через YouTube.

Назначение спутника "Сич-2-30" – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских задач, рассказали в Государственном космическом агентстве Украины.

При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

"Сич-2-30" – первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Мы уже подготовили проект космической программы, предусматривающей создание группировки из 8 украинских спутников на орбите к 2025 году. Запуск спутника "Сич-2-30" – шаг для возвращения Украины в космос", — отметили в ГКАУ.

Запуск спутника несколько раз переносили. По каким причинам SpaceX принимала такие решения, точно неизвестно.

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.