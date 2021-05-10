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Глава "Укркосмоса" надумал построить в Украине свой космодром и запустить 7 спутников

Украинская космическая программа требует 15 млрд грн на 5 лет

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В течение пяти лет Украина планирует вступить в Европейское космическое агентство и создать спутниковую группировку семи украинских спутников.

Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX, заявил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в эфире телеканала "Первый деловой".

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В частности, он назвал ключевые цели космической программы на 5 лет:

- вступление в Европейское космическое агентство;

- создание украинского космодрома;

- создание спутниковой группировки семи украинских спутников;

- выход на орбиту спутника Сич-2-30, который будет готов в октябре и запущен в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.

Указано, что спутник уже сложен и проходит испытания. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством.

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Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.

"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использование водных ресурсов, пожар, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", — отметил Тафтай.

Как отмечается, программа требует 15 млрд грн на 5 лет.

Ранее Кабинет министров утвердил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине до завершения его каденции ракету-носитель для освоения космоса.

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