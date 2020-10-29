Экономика 1 час назад

Зеленский поручил создать до 2024 года ракету-носитель для освоения космоса — Уруский

Глава государства считает развитие ракетно-космической отрасли приоритетным, рассказал вице-премьер

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине до завершения его каденции ракету-носитель для освоения космоса. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Олег Уруский.

Чиновник посетовал на то, что Украина три года фактически живет без какой-либо космической программы, а в проекте государственного бюджета на 2021 год финансирование Государственного космического агентства заложено минимальное.

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В то же время, по его словам, агентство сейчас работает по многим направлениям, запланирована реформа ракетно-космической отрасли — поставлена задача выйти на разработку Стратегии космической деятельности и принятие Общегосударственной научно-технической космической программы.

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"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов — это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов... Он хочет, чтобы при его каденции это случилось", — заявил Уруский.

При этом он добавил, что поскольку у государства средств на это нет, такие проекты априори будут финансироваться за счет инвесторов, среди которых могут быть и другие страны.

Уруский также рассказал, что Украина заинтересована и может поучаствовать в повторной миссии на Луну, которую планируют США.

"Конечно, может. КБ "Южное" работает в направлении "Лунной программы". Насколько я знаю, есть довольно интересные наработки, например, по космическому буксиру. Но это также проекты, которые требуют инвестиций. Поэтому занимаемся поиском инвесторов, предлагаем, но конкуренция серьезная на этом рынке", — отметил он.

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В то же время чиновник добавил, что не располагает информацией о возможном участии Украины в миссии на Марс.

"Хотя мы участвуем в создании американского носителя, правда, не в проекте компании SpaceX Илона Маска, а в других. Но почему бы и нет? Скоро выйдем на уровень корпоратизации КБ "Южное" и "Южмаша", и тогда, может, кто-то захочет купить их акции. Тогда мы будем интегрироваться в мировые процессы, в частности в такие масштабные как освоение Марса и Луны", — заявил Уруский.

Напомним, что 3 октября на международную космическую станцию отправили ракету Antares, частично изготовленную в Украине.

Ранее успешно прошла испытания украинско-американская ракета-носитель Alpha.

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