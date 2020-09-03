Во Французской Гвиане запустили "украинскую" ракету-носитель Vega (ВИДЕО)

Во Французской Гвиане прошел успешный пуск ракеты-носителя легкого класса Vega, в изготовлении которой принимали участие эксперты из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "КБ "Южное" им Янгеля" в Facebook.

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Указано, что запуск прошел 3 сентября в 4:51 по киевскому времени из космодрома Куру во Французской Гвиане.

"В рамках программы Европейского космического агентства под названием Small Spacecraft Mission Service (SSMS) ракета-носитель Vega вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников, 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов. Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", — говорится в сообщении.

Известно, что ГП "КБ "Южное" разработало в этом проекте блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, а серийно изготовили на ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

Как утверждают специалисты, отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.

Как известно, в КБ "Южное" создано более 70 космических аппаратов различного назначения, более 50 типов жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей, внедрены сотни передовых технологий.

При этом с использованием ракет-носителей разработки "Южного" на орбиту выведено более 1100 космических аппаратов, среди которых 400 — собственной разработки.

Ранее американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM 1B.