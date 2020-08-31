SpaceX вывела на орбиту спутник зондирования для Аргентины (ВИДЕО)

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM 1B.

Запуск произошел с восточного побережья США, сообщается в Twitter компании.

Указано, что первая ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на специальную платформу у мыса Канаверал (штат Флорида).

Как отмечается, вес спутника SAOCOM 1B около трех тонн.

Его задача — следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины, а также передавать на Землю изображения, которые помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий. Аппарат для этого вывели на солнечно-синхронную орбиту.

Deployment of SAOCOM 1B confirmed pic.twitter.com/gqtxQMpy48 — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

При этом разработку спутника заказала Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE).

Известно, что это уже второй спутник SAOCOM 1B, который запустила SpaceX. Первый вывели на орбиту в 2018 году.

Напомним, в начале августа 2020 года SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников Starlink.

Также сообщалось, что в конце июля SpaceX провела запуск ракеты со спутником для нужд Южной Кореи.