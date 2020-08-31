Происшествия 10 минут назад

SpaceX вывела на орбиту спутник зондирования для Аргентины (ВИДЕО)

Его задача — следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины

Ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником перед запуском. Фото: SpaceX Ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником перед запуском. Фото: SpaceX
Ракета-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником перед запуском. Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon-9 с аргентинским спутником зондирования SAOCOM 1B.

Запуск произошел с восточного побережья США, сообщается в Twitter компании.

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Указано, что первая ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на специальную платформу у мыса Канаверал (штат Флорида).

Как отмечается, вес спутника SAOCOM 1B около трех тонн.

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Его задача — следить за погодными условиями на планете, собирать информацию для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины, а также передавать на Землю изображения, которые помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий. Аппарат для этого вывели на солнечно-синхронную орбиту.

При этом разработку спутника заказала Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE).

Известно, что это уже второй спутник SAOCOM 1B, который запустила SpaceX. Первый вывели на орбиту в 2018 году.

Напомним, в начале августа 2020 года SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников Starlink.

Также сообщалось, что в конце июля SpaceX провела запуск ракеты со спутником для нужд Южной Кореи.

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