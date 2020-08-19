SpaceX вывела на орбиту 58 интернет-спутников и установила новый рекорд (ВИДЕО)

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX снова устанавливает рекорды.

18 августа она запустила в космос ракету Falcon 9, степень которой до этого использовали уже 5 раз, сообщает hromadske.

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Указано, что запуск состоялся в 16:31 по Киеву из базы военно-воздушных сил США на севере мыса Канаверал в штате Флорида.

При этом на борту ракеты была 11 партия (58 штук) спутников для глобального интернет-проекта Starlink. Также ракета вывела на орбиту 3 аппарата SkySat для компании Planet. Все вместе — это 15 тонн груза.

Как отмечается, маршевую ступень ракеты B1049 используют уже в шестой раз — это рекорд. До этого степень использовали в миссиях: Telstar 18 Vantage (сентябрь 2018 года), Iridium-8 (январь 2019 года), первой миссии Starlink (май 2019 года), Starlink-2 (январь 2020 года) и Starlink-8 (июнь 2020-го).

Сообщается, что после старта примерно через 9 минут первая ступень ракеты-носителя мягко приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Как известно, ряд мировых инновационных гигантов (Samsung, Amazon, Boeing и другие) рассматривают возможность глобального покрытия планеты спутниковым интернетом. Однако пока наибольшего прогресса достиг именно проект Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Компания выводит на земную орбиту мини-спутники, которые в итоге должны покрыть интернетом всю территорию планеты. В общем SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких мини-спутников.

Последний раз компания вывела на орбиту 58 спутников 13 июня 2020 года, общее их количество в космосе уже превысило 500. Это был уже девятый запуск.

Начать предоставлять услуги по доступу в интернет SpaceX планировала в 2020 году в США и Канаде, а в 2021-м — в остальном мире. Затраты на проект компания оценивает в $10 млрд.

Напомним, 30 мая космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно отправился в космос с Космического центра имени Кеннеди на ракете Falcon 9. Впервые в истории астронавты — Роберт Денкен и Дуглас Харли — полетели в космос на корабле, построенном частной компанией.

21 июля та же ракета Falcon 9 вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи ANASIS-II. Миссия побила рекорд по быстроте повторного использования ракеты-носителя, который ранее установил тот же SpaceX в 2019 году — во время пятого запуска миссии Starlink.

Кроме того, запуск ANASIS-II побил еще один "космический рекорд" — самое быстрое повторное использование ракеты для орбитального запуска. Предыдущий рекорд установил еще в 1985 году космический шаттл Atlantis: он совершил 2 орбитальных запуска с перерывом в 54 дня, 9 часов и 14 минут.

Falcon 9 превзошел результат Atlantis на 3 дня: между запуском Crew Dragon и ANASIS-II прошел 51 день.