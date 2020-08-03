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Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами успешно вернулся на Землю (ВИДЕО)

Американские астронавты вернулись на Землю после двух месяцев пребывания на МКС

Американские астронавты с МКС возвратились на Землю. Фото: NASA Американские астронавты с МКС возвратились на Землю. Фото: NASA
Американские астронавты с МКС возвратились на Землю. Фото: NASA

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции.

При этом корабль вернул на Землю американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли, сообщает космическое агентство NASA, которое транслировало возвращение корабля Crew Dragon.

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Указано, что американские астронавты вернулись на Землю после двух месяцев пребывания на МКС, куда их доставил тот самый корабль Crew Dragon.

Это была первая миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС утром 2 августа, после чего отправился на Землю.

Напомним, запуск корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Впервые за 11 лет американские астронавты отправились на МКС не на российском "Союзе".

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Корабль SpaceX пристыковался к МКС после 19 часов полета, но астронавты поднялись на борт космической станции только через 2 часа.

Добавим, после успешного запуска Crew Dragon, владелец SpaceX Илон Маск заявил о намерении осуществить полет на Луну в ближайшие 4 года.

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