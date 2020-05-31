США впервые без помощи РФ отправили своих астронавтов на МКС (ВИДЕО)

Американская компания SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту.

Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США), следует из трансляции NASA.

Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли.

Как ожидается, стыковка корабля с МКС состоится 31 мая в 17:30 по киевскому времени.

Примечательно, что трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.

Как отмечается, впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".

Также SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту. До этого корабли компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы.

Предполагается, что если операция по доставке людей на МКС пройдет успешно, NASA и в дальнейшем будет сотрудничать со SpaceX.

Запуск корабля Crew Dragon на околоземную орбиту сначала должен был состояться 27 мая, но из-за плохих погодных условий его перенесли.

Ранее американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.