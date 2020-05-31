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США впервые без помощи РФ отправили своих астронавтов на МКС (ВИДЕО)

Космический корабль CrewDragon должен доставить на МКС двоих американских астронавтов

Американские астронавты на корабле Crew Dragon. Скриншот из видео Американские астронавты на корабле Crew Dragon. Скриншот из видео
Американские астронавты на корабле Crew Dragon. Скриншот из видео

Американская компания SpaceX Илона Маска впервые запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту.

Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США), следует из трансляции NASA.

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Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли.

Как ожидается, стыковка корабля с МКС состоится 31 мая в 17:30 по киевскому времени.

Примечательно, что трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.

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Как отмечается, впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".

Также SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту. До этого корабли компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы.

Предполагается, что если операция по доставке людей на МКС пройдет успешно, NASA и в дальнейшем будет сотрудничать со SpaceX.

Запуск корабля Crew Dragon на околоземную орбиту сначала должен был состояться 27 мая, но из-за плохих погодных условий его перенесли.

Ранее американская аэрокосмическая компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.

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