Два в уме: о чем стоит помнить, наблюдая за запуском SpaceX Crew Dragon к МКС

Частная компания впервые запускает людей в космос?

Строго говоря, нет. Во-первых, этот запуск — государственный заказ, именно поэтому там повсюду эмблемы NASA. Во-вторых, все предыдущие космические программы разрабатывали частные компании по такому же госзаказу. В основном, Boeing и Lockheed. Которые в последнее время настолько обнаглели с повышением тарифов, что американскому государству пришлось поощрять полеты в этот ваш космос молодых и дерзких — вроде Маска и Безоса. Кстати, Джефф смотрит эту трансляцию?

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Почему же этот запуск называют эпохальным?

Потому что маркетинг. Ракеты Маска уже давно носятся туда-сюда, отправляя коммерческие грузы. Но люди на орбите — вопрос идеологический, вопрос превосходства. Если все пройдет успешно, американцы смогут запускать людей к МКС собственными силами. Это значит, что астронавтам не придется трястись в советских (зачеркнуто) российских космолетах, а правительству США не нужно будет отстегивать "Роскосмосу" десятки миллионов за каждого человека. Никаких сверхтехнологий. Никаких прорывов.

Кроме, конечно, переиспользования ступеней, это безусловное достижение SpaceX, которое позволяет удешевить доставку. Но к их возвращению все привыкли.

И что, потом сразу на Марс?

Конечно! Завтра же! Поверили? Нет, ну вы как дети, серьезно. Истинно вам говорю, полет на Марс состоится, когда у нас на орбите будет летать целый завод по сборке космических кораблей, а не одна несчастная древняя развалюха с гордым названием МКС.

Так что тут с эпохальностью?

Начнем с экскурса в историю. Знаете, почему американцы летали-летали на Луну, а потом перестали? Причин много, но есть две основные. Первая: это тупо дорого. Это раньше надо было доказывать превосходство капиталистической идеологии над коммунизмом. Потом оказалось, что куда дешевле соблазнить верных ленинцев обыденными для рынка предметами роскоши вроде автоматической коробки передач и разных там деликатесов, не говоря уже о джинсах.

Вторая причина куда сложнее. Дело в том, что существовало мнение, будто на Луну высадятся военные, понастроят там ракетных шахт и как начнут невозбранно угрожать Земле-матушке! Подобное мнение сохраняется до сих пор. Государственные делишки в космосе, мягко говоря, не приветствуются, все начинают искать летучие ядерные бомбы или другие спутники-шпионы. Зато в щелочку скользнули частные деньги. Они ведь никому не угрожают, верно?

Стоп-стоп, мы тут драконов в космос запускаем, Марс мелькал, откуда взялась Луна?

Оттуда, что каждый мало-мальски знакомый с космической отраслью человек понимает: Марс для нас пока недоступен. Он оооооооооочень далеко. А вот Луна — рядом. Поэтому надо было развернуть невероятную медийную кампанию по завоеванию Марса и космическому туризму, чтобы понемногу вбить в головы людей на планете: частный космос — это круто.

В результате SpaceX и последователи (казалось бы, при чем тут Безос) смогут спокойно, не боясь обвинений в постройке разных там военных баз, добраться до спутника Земли. Параллельно решая вопросы с орбитальной экономикой, это вообще тема отдельного разговора. Почему для отдельного? Задайтесь вопросом, где брать ресурсы для постройки разных там орбитальных станций и прочих космических отелей. Тащить с Земли на горбу химических ракет или заякорить пару-тройку астероидов? Кстати, с Луны старты тоже получатся куда дешевле, если удастся там развернуть полноценную базу.

Это хорошо или плохо?

Смотря, кто спрашивает. Для многих людей на планете — плохо. Потому что они бы с радостью полетели на Луну, настроили там военных баз и целились в нас. Для меня — отлично. Потому что порешав политические вопросы с помощью бизнеса, который вне политики (хихи, конечно, но внешне все именно так) человечество получит шанс выбраться за пределы планеты.

Какие могут быть проблемы?

Да их дохрена. Во-первых, нам придется ограниченно позволить генетические манипуляции и вырастить расу космитов, способных жить в условиях невесомости, космической радиации и прочих радостей.

Во-вторых, космиты и лунатики обязательно потребуют независимости, что может вылиться в неплохую войнушку.

В-третьих, все эти попытки завоевания космоса уже сейчас могут понять неправильно и устроить завоевателям серьезные проблемы (что заставляет вспомнить "Челленджер").

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В-четвертых, в-пятых, в-шестых... Это построение будущего. Оно требует долгосрочного планирования, планированием занимаются политики, политиков выбирают люди, люди подвержены манипуляциям. "Космос слишком дорогой". "Космос отбирает ресурсы у тебя и твоих детей". "Из космоса нас облучат 6G и заразят супервирусами".

Какими будут ответы? Нужна ли для покорения космоса цифровая диктатура? Нужно ли глобальное государство? Какими методами его можно построить? Как стимулировать развитие нужных технологий?

Попробуйте задать себе хотя бы эти вопросы, и я выдам вам порцию новых. Мы в самом начале пути. Это даже не путешествие Колумба, у них был воздух, дожди приносили питьевую воду. В космосе нас ждет жесткая враждебная среда. Но и здесь нас ждет точка невозврата, когда ресурсов планеты просто не хватит на экспансию. Не говоря уже об экологических проблемах, способных отбросить мир в прошлое. Счастливой сингулярности!