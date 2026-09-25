Як бізнесу продовжити роботу після обстрілу: 10 кроків, які варто зробити заздалегідь

Більшість малих та мікропідприємств припиняють діяльність після ракетних чи дронових ударів через надконцентрацію – тобто єдину точку відмови (Single Point of Failure).

Один склад, де зібрано 100% асортименту. Один сервер під столом головного бухгалтера з усім обліком. Або один ключовий співробітник, який єдиний знає, що робити, якщо завтра приміщення перетвориться на згарище.

Малий бізнес не може вплинути на інтенсивність обстрілів українських міст. Проте в його силах вирішити інше завдання: чи стане втрата однієї локації або одного комп’ютера фінальною крапкою в історії усієї компанії. Хоча це може здаватися нереалістичним для багатьох, але навіть одна кавʼярня стає стійкішою, двоє власників домовляються спільно володіти двома кавʼярнями – хоча, звичайно, це питання до нашої спроможності будувати партнерства і кластери.

Ілюзія захисту та уроки першої фази

За даними експрес-опитування "Логістика та обстріли", проведеного Advanter Group та Kyiv Foresight Foundation у серпні 2026 року (охоплено 127 керівників та власників компаній), 50% мікро- та малих підприємств повідомили про прямі збитки від дій ворога. Для третини з них (майже 35%) втрати становили до 1 мільйона гривень.

Але вражає інше: 60% постраждалих малих компаній взагалі не зверталися по державну чи міжнародну компенсацію. А серед тих, хто все ж намагався вибороти відшкодування, 44% отримали відмову.

Чому так відбувається? Бізнес продовжує вчитися на власних помилках, але вчиться нерівномірно. Енергетичний урок війни ми вже засвоїли: 74% опитаних мікро- та малих компаній встановили джерела резервного живлення (генератори, екофлоу, інвертори). Натомість фізичний захист об'єктів мають лише близько 8%, а страхове покриття воєнних ризиків – і взагалі критичні 7%.

Ми навчилися працювати без світла, але досі залишаємо без резерву наші ключові активи, документи та саму операційну спроможність.

Зміна парадигми: від "бетону" до "організації"

Головна помилка багатьох власників – це переконання, що безпекова архітектура вимагає великих бюджетів, яких у малого підприємця просто немає. Але це міф.

Методика безпекової готовності Advanter Group будується не навколо обіцянки "захистити об’єкт за будь-яку ціну", а навколо здатності миттєво відновити операції після пошкодження.

Найкорисніше питання, яке управлінець повинен поставити собі вже сьогодні вранці: "Якщо завтра наш основний офіс, майстерня чи склад стануть недоступними, чи зможе компанія виставити рахунок, прийняти нове замовлення, виплатити зарплату людям та виконати зобов’язання перед ключовими клієнтами?"

Якщо ваша відповідь "ні" або "не знаю" – ваші перші інвестиції мають спрямовуватися не на бетон чи броньовані двері, а на організацію процесів та усунення одиничних точок відмови.

Дорожня карта: 10 кроків безперервності без великих бюджетів

Більшість із цих кроків не вимагають мільйонних інвестицій і можуть бути реалізовані підприємством за місяць. Логіка проста: розірвати ланцюжки залежностей та прибрати залежність від єдиного ресурсу.

Ревізія та критичність. Складіть повний перелік активів: адреси, обладнання, товарні залишки та їх вартість на кожному майданчику. Позначте унікальне обладнання або номенклатуру, яку неможливо оперативно докупити на ринку. Протокол перших 3 годин. Створіть сценарій дій одразу після влучання: хто ухвалює рішення, хто відповідає за фотофіксацію збитків, хто контактує з ДСНС, поліцією, банком та страховиком. Для кожної ролі призначте дублера. Хмара та тест на витривалість. Перенесіть первинні документи, бази даних, договори та облік у хмарне сховище. Проведіть "бойову" перевірку: спробуйте виставити рахунок та відвантажити товар з іншого ноутбука, перебуваючи в іншій частині міста. Партнерський резервний майданчик. Домовтеся про альтернативне місце роботи чи зберігання. Для малого бізнесу це може бути письмова угода з партнером, орендодавцем або навіть суміжним бізнесом про тимчасове виділення декількох робочих місць чи квадратних метрів складу. Другий банківський канал та ліквідність. Відкрийте резервний рахунок в іншому банку (це майже нічого не коштує). Сформуйте запас ліквідності, який покриє 2–3 місяці мінімальних постійних витрат компанії. (Так, ми знаємо, що зараз фінансові резерви більшості підприємств скоротилися до 2 місячних оборотів – дані 25 хвилі регулярних досліджень Advanter Group.) Маршрут до укриття. Визначте безпечний шлях до офіційного укриття та відпрацюйте його з командою. Внутрішнє приміщення за правилом "двох стін" – це екстрений варіант, коли обстріл уже триває і вийти на вулицю небезпечно. Превентивна реєстрація в ЕКА . Перевірте участь у державних програмах компенсації до настання страхового випадку. Наприклад, за правилами Експортно-кредитного агентства (ЕКА), право на відшкодування пошкодженого майна прямо пов'язане з участю в програмі до моменту ураження. Перший етап розосередження. Не тримайте всі яйця в одному кошику. На перший рік реалістично поставити планку: не більше 50% критичних запасів або потужностей на одному майданчику. Захист від вторинних уражень. Якщо у ваших приміщеннях багато скла, оцініть використання протиуламкових плівок та перемістіть коштовну техніку подалі від вітрин та вікон. Це значно зменшить збитки від вибухової хвилі. Тренування з командою. Проведіть коротке практичне навчання працівників: тривога, перехід в укриття, безпечне вимкнення систем, комунікація після відбою та первинна фотофіксація. Інструкція, яку ніхто не програв у реальності, під час стресу не спрацює.

Розосередження: не шукайте ідеалу, робіть перший крок

Правило "не тримати понад 20% товарів на одному складі" для кав'ярні чи невеликої майстерні звучить як утопія. Саме тому методика Advanter Group / KFF розбиває цей процес на досяжні етапи:

1-й рік: зменшити концентрацію активів на одному майданчику до 50%; це робиться через відповідальне зберігання у партнера або винесення критичної номенклатури.

Далі: поступовий перехід до порогу в 30%.

Найбільший ефект захисту дає саме перший крок. Це ж стосується даних та людей: резервний інтернет-канал, копія креслень поза виробничим цехом та дублер ключового менеджера коштують копійки порівняно з місяцями вимушеного простою.

Метрика стійкості: за скільки годин бізнес повернеться до життя?

Замість абстрактного поняття "безпека" методика пропонує вимірювати практичний показник – час відновлення. Це управлінський орієнтир, який визначає, скільки часу потрібно компанії, щоб відновити операційну діяльність після прильоту:

Облік та цифрова база даних: до 4 годин.

Точка продажу, кав’ярня, сервісна майстерня: до 24 годин.

Складський комплекс: до 48 годин.

Виробнича дільниця: до 72 годин.

Це орієнтир для власника. Якщо ваші системи дозволяють підняти процес за 24–48 годин – ваш бізнес життєздатний.

Пожежа на одному з об'єктів. Фото: ДСНС

Страхування та юридичний алгоритм: чому рахунок йде на години

Коли стається найгірше, і майданчик зазнає пошкоджень, найбільшою помилкою власника стає фраза: "Зараз усі зайняті ліквідацією наслідків та розчищенням завалів, а з документами та актами розберемося потім". Але пізніше відновити юридично бездоганну доказову картину часто буває просто неможливо, що автоматично позбавляє компанію шансів на компенсацію чи страхову виплату.

Власнику бізнесу потрібен чіткий протокол дій на перші 72 години після ураження:

Безпека людей: перевірка стану працівників, надання медичної допомоги, евакуація з небезпечної зони. Офіційні акти: негайний виклик ДСНС та Національної поліції для складання офіційних протоколів та актів про факт ураження та руйнування. Фіксація ДО прибирання: проведення детальної фото- та відеофіксації всіх пошкоджень до того, як розпочнеться розбирання завалів та вивезення будівельного сміття. Інвентаризація та документи: оформлення інвентаризаційного опису пошкодженого та знищеного майна, збір первинних документів, що підтверджують право власності та балансову вартість товарів чи обладнання. Оповіщення партнерів: офіційне повідомлення страхової компанії та банку (особливо якщо майно перебуває у заставі або застраховане).

Нові можливості від держави: зміни від 17 вересня

Варто враховувати, що нормативна база постійно адаптується під потреби ринку. Постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня уряд суттєво розширив інструменти компенсації та страхування воєнних ризиків:

До переліку територій підвищеного ризику додано місто Київ та Київську область.

Граничний розмір річної компенсації страхової премії збільшено до 5 млн грн.

Механізм компенсацій розширено на орендоване майно, що критично важливо саме для малого та мікробізнесу.

Водночас важливо пам'ятати: державна програма ЕКА не є автоматичною заміною приватного страхування. Для ритейлу, сервісу чи дистрибуції основний ризик сидить у товарних залишках на складах, майні третіх осіб або збитках від перерви у господарській діяльності. Тому, обираючи поліс, потрібно дивитися не на красиву назву, а на конкретний перелік покритих активів, розмір франшизи, виключення з договору та строки повідомлення про страховий випадок.

Висновки: безпека як управлінська гігієна

Планування безперервності бізнесу на кілька років наперед зовсім не означає, що ми прогнозуємо активні бойові дії на такий самий строк.

Згідно зі сценарним моделюванням Advanter Group та Kyiv Foresight Foundation, навіть за умов реалізації помірно-оптимістичних сценаріїв, воєнні ризики для цивільної економіки зберігатимуться тривалий час. Вони просто трансформуватимуться – у кібератаки на інфраструктуру, диверсійні акти чи нові логістичні обмеження.

Саме тому адаптація та захист мають стати не разовою акцією "під впливом новин", а стандартною щоденною функцією менеджменту.

Регулярний аудит стійкості має проходити за простим алгоритмом: раз на квартал перевірити стан хмарних бекапів, актуальність контактів у протоколі, наявність резервних банківських каналів, стан страхового покриття та здатність команди продовжувати роботу, якщо основне приміщення завтра припинить існувати.

Стійкість малого бізнесу починається не з марних спроб вгадати, куди впаде наступна ракета. Вона починається з управлінського рішення про те, що у вашій компанії більше немає жодної єдиної точки відмови, здатної зупинити ваш бізнес.

Методологічна примітка. В основу колонки покладено результати дослідження Advanter Group та Kyiv Foresight Foundation "Безпекова архітектура малого бізнесу" (серпень 2026 року). Вибірка зміщена в бік виробничого сектору (44%), тому репрезентує наведену групу підприємств і слугує орієнтиром для практичного планування в секторі ММСП.