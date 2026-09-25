Как бизнесу продолжить работу после обстрела: 10 шагов, которые следует сделать заранее

Большинство малых и микропредприятий прекращают деятельность после ракетных или дроновых ударов из-за сверхконцентрации – то есть единственной точки отказа (Single Point of Failure).

Один склад, где собрано 100% ассортимента. Один сервер под столом главного бухгалтера со всем учётом. Или один ключевой сотрудник, который один знает, что делать, если завтра помещение превратится в пепелище.

Малый бизнес не может повлиять на интенсивность обстрелов украинских городов. Однако в его силах решить другую задачу: станет ли потеря одной локации или одного компьютера финальной точкой в истории всей компании. Хотя это может казаться нереалистичным для многих, но даже одно кафе становится более стойким, двое владельцев договариваются совместно владеть двумя кафе – хотя, конечно, это вопрос к нашей способности строить партнерства и кластеры.

Иллюзия защиты и уроки первой фазы

По данным экспресс-опроса "Логистика и обстрелы", проведенного Advanter Group и Kyiv Foresight Foundation в августе 2026 года (охвачено 127 руководителей и владельцев компаний), 50% микро- и малых предприятий сообщили о прямом ущербе от действий врага. Для трети из них (около 35%) потери составили до 1 миллиона гривен.

Но поражает другое: 60% пострадавших малых компаний вообще не обращались за государственной или международной компенсацией. А среди тех, кто все же пытался добиться возмещения, 44% получили отказ.

Почему так происходит? Бизнес продолжает учиться на ошибках, но учится неравномерно. Энергетический урок войны мы уже усвоили: 74% опрошенных микро- и малых компаний установили источники резервного питания (генераторы, экофлоу, инверторы). Зато физическая защита объектов имеет только около 8%, а страховое покрытие военных рисков – и вообще критические 7%.

Мы научились работать без света, но до сих пор оставляем без резерва наши ключевые активы, документы и операционную способность.

Смена парадигмы: от "бетона" до "организации"

Главная ошибка многих владельцев – это убеждение, что архитектура безопасности требует больших бюджетов, которых у малого предпринимателя просто нет. Но это миф.

Методика готовности безопасности Advanter Group строится не вокруг обещания "защитить объект любой ценой", а вокруг способности мгновенно возобновить операции после повреждения.

Самый полезный вопрос, который управленец должен задать себе сегодня утром: "Если завтра наш основной офис, мастерская или склад станут недоступными, сможет ли компания выставить счет, принять новый заказ, выплатить зарплату людям и выполнить обязательства перед ключевыми клиентами?"

Если ваш ответ "нет" или "не знаю" – ваши первые инвестиции должны направляться не на бетон или бронированную дверь, а на организацию процессов и устранение единичных точек отказа.

Дорожная карта: 10 шагов непрерывности без больших бюджетов

Большинство этих шагов не требуют миллионных инвестиций и могут быть реализованы предприятием за месяц. Логика проста: разорвать цепочки зависимостей и убрать зависимость от единственного ресурса.

Ревизия и критичность. Составьте полный список активов: адреса, оборудование, товарные остатки и их стоимость на каждой площадке. Отметьте уникальное оборудование или номенклатуру, которую невозможно оперативно докупить на рынке. Протокол первых 3 часов. Создайте сценарий действий сразу после попадания: кто принимает решение, кто отвечает за фотофиксацию ущерба, кто контактирует с ГСЧС, полицией, банком и страховщиком. Для каждой роли назначьте дублера. Облако и тест на выносливость. Перенесите первичные документы, базы данных, договоры и учет в облачное хранилище. Произведите "боевую" проверку: попробуйте выставить счет и отгрузить товар с другого ноутбука, находясь в другой части города. Партнерская резервная площадка. Договоритесь об альтернативном месте работы или хранении. Для малого бизнеса это может быть письменное соглашение с партнером, арендодателем или даже смежным бизнесом о временном выделении нескольких рабочих мест или квадратных метров склада. Второй банковский канал и ликвидность. Откройте резервный счет в другом банке (это почти ничего не стоит). Сформируйте запас ликвидности, который покроет 2–3 месяца минимальных постоянных затрат компании. (Да, мы знаем, что сейчас финансовые резервы большинства предприятий сократились до 2 месячных оборотов – данные 25 волны регулярных исследований Advanter Group.) Маршрут к укрытию. Определите безопасный путь к официальному укрытию и отработайте его с командой. Внутреннее помещение по правилу двух стен – это экстренный вариант, когда обстрел уже продолжается и выйти на улицу опасно. Превентивная регистрация в ЭКА . Проверьте участие в государственных программах компенсации до наступления страхового случая. К примеру, по правилам Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), право на возмещение поврежденного имущества напрямую связано с участием в программе до момента поражения. Первый этап рассредоточения. Не держите все яйца в одной корзине. На первый год реалистично поставить планку: не больше 50% критических запасов или мощностей на одной площадке. Защита от вторичных поражений. Если в ваших помещениях много стекла, оцените использование противоломочных пленок и переместите дорогостоящую технику подальше от витрин и окон. Это значительно снизит ущерб от взрывной волны. Тренировка с командой. Проведите краткое практическое обучение работников: тревога, переход в укрытие, безопасное выключение систем, после отбоя коммуникация и первичная фотофиксация. Инструкция, которую никто не проиграл в реальности, во время стресса не сработает.

Рассредоточение: не ищите идеала, делайте первый шаг

Правило "не держать более 20% товаров на одном складе" для кафе или небольшой мастерской звучит как утопия. Именно поэтому методика Advanter Group/KFF разбивает этот процесс на достижимые этапы:

1-й год: снизить концентрацию активов на одной площадке до 50%; это делается из-за ответственного хранения у партнера или вынесения критической номенклатуры.

Далее: постепенный переход к порогу в 30%.

Наибольший эффект защиты дает первый шаг. Это касается данных и людей: резервный интернет-канал, копия чертежей вне производственного цеха и дублер ключевого менеджера стоят копейки по сравнению с месяцами вынужденного простоя.

Метрика устойчивости: за сколько часов бизнес вернется в жизнь?

Вместо абстрактного понятия "безопасность" методика предлагает измерять практический показатель – время обновления. Это управленческий ориентир, определяющий, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить операционную деятельность по прилету:

Учет и цифровая база: до 4 часов.

Точка продаж, кафе, сервисная мастерская: до 24 часов.

Складской комплекс: до 48 часов.

Производственный участок: до 72 часов.

Это ориентир для владельца. Если ваши системы позволяют поднять процесс за 24–48 часов – ваш бизнес жизнеспособен.

Пожар на одном из объектов. Фото: ГСЧС

Страхование и юридический алгоритм: почему счет идет на часы

Когда происходит худшее, и площадка терпит повреждения, наибольшей ошибкой владельца становится фраза: "Сейчас все заняты ликвидацией последствий и расчисткой завалов, а с документами и актами разберемся потом". Но позже восстановить юридически безупречную доказательную картину часто бывает просто невозможно, что автоматически лишает компанию шансов на компенсацию или страховую выплату.

Владельцу бизнеса требуется четкий протокол действий на первые 72 часа после поражения:

Безопасность людей: проверка состояния работников, медицинская помощь, эвакуация из опасной зоны. Официальные акты: немедленный вызов ГСЧС и Национальной полиции для составления официальных протоколов и актов о поражении и разрушении. Фиксация ДО уборки: проведение детальной фото- и видеофиксации всех повреждений до начала разборки завалов и вывоза строительного мусора. Инвентаризация и документы: оформление инвентаризационного описания поврежденного и уничтоженного имущества, сбор первичных документов, подтверждающих право собственности и балансовую стоимость товаров или оборудования. Уведомление партнеров: официальное уведомление страховой компании и банка (особенно если имущество находится в залоге или застраховано).

Новые возможности от государства: изменения от 17 сентября

Следует учитывать, что нормативная база постоянно адаптируется к потребностям рынка. Постановлением Кабинета Министров от 17 сентября правительство существенно расширило инструменты компенсации и страхования военных рисков:

В список территорий повышенного риска добавлен город Киев и Киевская область.

Предельный размер годовой компенсации страховой премии увеличен до 5 млн грн.

Механизм компенсаций расширен на арендуемое имущество, что критически важно именно для малого и микробизнеса.

В то же время важно помнить: государственная программа ЭКА не является автоматической заменой частного страхования. Для ритейла, сервиса или дистрибуции основной риск находится в товарных остатках на складах, имуществе третьих лиц или убытках от перерыва в хозяйственной деятельности. Поэтому, выбирая полис, нужно смотреть не на красивое название, а на конкретный перечень покрытых активов, размер франшизы, исключение из договора и сроки уведомления о страховом случае.

Выводы: безопасность как управленческая гигиена

Планирование непрерывности бизнеса на несколько лет вперед вовсе не означает, что мы прогнозируем активные боевые действия на такой же срок.

Согласно сценарному моделированию Advanter Group и Kyiv Foresight Foundation, даже при реализации умеренно-оптимистических сценариев, военные риски для гражданской экономики будут сохраняться длительное время. Они будут просто трансформироваться – в кибератаки на инфраструктуру, диверсионные акты или новые логистические ограничения.

Поэтому адаптация и защита должны стать не разовой акцией "под влиянием новостей", а стандартной ежедневной функцией менеджмента.

Регулярный аудит устойчивости должен проходить по простому алгоритму: раз в квартал проверить состояние облачных бекапов, актуальность контактов в протоколе, наличие резервных банковских каналов, состояние страхового покрытия и способность команды продолжать работу, если основное помещение завтра перестанет существовать.

Устойчивость малого бизнеса начинается не с бесполезных попыток угадать, куда упадет следующая ракета. Она начинается с управленческого решения о том, что у вашей компании больше нет ни одной единственной точки отказа, способной остановить ваш бизнес.

Методологическое примечание. В основу колонки положены результаты исследования Advanter Group и Kyiv Foresight Foundation "Безопасная архитектура малого бизнеса" (август 2026). Выборка смещена в сторону производственного сектора (44%), поэтому представляет приведенную группу предприятий и служит ориентиром для практического планирования в секторе ММСП.