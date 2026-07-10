Бизнесу станет проще застраховать имущество от последствий войны

Кабинет министров упростил условия участия бизнеса в программе страхования от военных рисков. Теперь страховые компании могут предлагать соответствующие полисы без необходимости подтверждать, что застрахованное имущество используется в основной деятельности предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Бизнесу станет проще застраховать имущество

Теперь страховые компании могут предлагать такое страхование без необходимости проверять и документально подтверждать, что застрахованное имущество используется именно в основной деятельности предприятия.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства №887 от 8 июля 2026 г., которое вносит изменения в порядок предоставления частичной компенсации стоимости имущества, поврежденного или уничтоженного в результате вооруженной агрессии РФ, а также компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Как сообщили в ассоциации "Страховой бизнес", новые правила отменяют требование об обязательном использовании застрахованного имущества в основной хозяйственной деятельности предприятия, которое должно сделать программу более доступной для большего количества компаний.

Кроме этого, правительство обновило требования к договорам страхования. Вместо узкого перечня имущества теперь используется более широкое понятие "застрахованное имущество". Также требование отдельно указывать страховую сумму, тариф и размер страхового платежа по военным рискам распространяется на весь объект страхования, а не только на его отдельные составляющие.

Документ также изменяет порядок исчисления годового лимита компенсации. При этом максимальная сумма государственной поддержки остается неизменной — до 3 млн. грн. на одного субъекта хозяйствования в течение календарного года. В то же время пересмотрен механизм определения договоров, учитываемых при расчете этого лимита.

Еще одно важное изменение касается роли страховщиков. Теперь именно они должны проверять соответствие договора условиям государственной программы еще на этапе его заключения. Ранее такая проверка проводилась Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) только при рассмотрении вопроса о выплате компенсации.

Постановление также вводит новый механизм взаимодействия государственной компенсации со страховыми выплатами. Если раньше любое страховое возмещение могло стать основанием для отказа в государственной компенсации, то теперь такое ограничение будет применяться только при полном возмещении убытков страховщиком. Если же страховая выплата компенсирует только часть потерь, государство выплатит разницу, уменьшив компенсацию в сумме уже полученного возмещения.

Кроме того, правительство продлило до 1 августа 2026 г. срок присоединения к программе компенсации страховых премий для предприятий, которые заключили договоры страхования от военных рисков после 1 января 2026 г., но не подали заявление об участии в программе при оформлении договора.

Ранее НБУ улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.