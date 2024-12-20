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НБУ упростил условия для страховщиков агропродукции с господдержкой

Страховщики должны соблюдать общие требования
Упрощаются требования к опыту агрострахования в условиях войны. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие изменения предусмотрены

  • Обновленное Положение по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой упрощает требования к опыту агрострахования в условиях войны.
  • Положение также обновляет требования к страховщикам, которые планируют осуществлять агрострахование, в частности, по формированию технических резервов и ведению персонифицированного учета страховых договоров. Страховщики должны соблюдать общие требования, установленные нормативно-правовыми актами Национального банка.

Положение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 18 декабря 2024 года № 150, которое вступает в силу 21 декабря 2024 года.

Напомним, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления. НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за исполнения страхового портфеля. Также согласован соответствующий план выхода компании с рынка.

Добавим, что страховая компания INGO стала одной из первых участников новой программы страхования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и мировой компании по предоставлению профессиональных услуг Aon.

Автор:
Ольга Опенько