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НБУ упростил условия для страховщиков агропродукции с господдержкой
Национальный банк улучшил требования к страховщикам, занимающимся страхованием агропродукции с государственной поддержкой, чтобы способствовать развитию этого направления поддержки агропроизводителей.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Какие изменения предусмотрены
- Обновленное Положение по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой упрощает требования к опыту агрострахования в условиях войны.
- Положение также обновляет требования к страховщикам, которые планируют осуществлять агрострахование, в частности, по формированию технических резервов и ведению персонифицированного учета страховых договоров. Страховщики должны соблюдать общие требования, установленные нормативно-правовыми актами Национального банка.
Положение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 18 декабря 2024 года № 150, которое вступает в силу 21 декабря 2024 года.
Напомним, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию страховой компании "Юнивес" на основании поданного заявления. НБУ предоставил разрешение СК "Юнивес" на выход с рынка из-за исполнения страхового портфеля. Также согласован соответствующий план выхода компании с рынка.
Добавим, что страховая компания INGO стала одной из первых участников новой программы страхования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и мировой компании по предоставлению профессиональных услуг Aon.