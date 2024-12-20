Поддержка отечественных производителей: НБУ обновил валютные ограничения

Национальный банк Украины смягчает целый ряд валютных ограничений, что будет способствовать развитию отечественных производителей и улучшит условия для ведения бизнеса в стране. Изменения не повлияют на колебания курса валют и уровень международных резервов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие меры валютной либерализации предусмотрены

Отмечается, что вступающие в силу с 21 декабря меры по валютной либерализации касаются ряда направлений.

Смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов.

Ввиду обращения бизнес-сообщества и анализа возможного влияния этого решения на валютный рынок, НБУ позволяет юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны.

Начиная с 21 декабря бизнес сможет проводить операции при следующих условиях:

· потребность в совершении сделки обосновывается производственной деятельностью таких компаний (бизнес занимается производством ювелирных изделий);

· компании (предприниматели) занимались деятельностью в сфере производства ювелирных изделий до начала полномасштабного вторжения, что подтверждается соответствующими документами.

Изменения позволят обеспечить стабильную работу отечественных производителей в ювелирной отрасли, уменьшат объем импорта готовых ювелирных изделий, а также снизят давление на производственные издержки бизнеса.

Расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок

НБУ разрешил покупку валюты операторам ядерных установок без учета остатков средств в иностранной валюте, полученных до 31 октября 2024 г. в рамках поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором, гарантом которого является иностранное экспортно-кредитное агентство или иностранное государство через уполномоченное им лицо или иностранное лицо, участником которой является иностранное государство

Целью таких изменений является поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций и энергетической безопасности Украины.

НБУ продолжает унификацию подходов к оплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям

НБУ обновил правила, позволяющие украинским компаниям возмещать расходы нерезидентам, связанные с выплатой процентов по еврооблигациям. Теперь все украинские компании, которые привлекали деньги через евробонды для финансирования своих проектов в Украине, имеют равные условия для возмещения этих расходов.

Такие переводы могут производиться только за счет собственной иностранной валюты, если выполнены определенные условия, определенные в постановлении НБУ.

Эти изменения не окажут негативного влияния на валютный рынок, а наоборот, могут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в Украину.

Указанные изменения вступают в силу с 21 декабря 2024 года.

Delo.ua сообщало, что НБУ не отказывается от валютной либерализации. Отмечается, что ситуация на украинском валютном рынке не вызывает беспокойства. В частности, обменный курс гривны в ноябре колебался в обе стороны и лишь незначительно ослаб в конце месяца.