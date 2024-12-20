Укргазбанк попал в тройку оштрафованных НБУ объектов оверсайта: что стало причиной

Национальный банк Украины применил санкции в виде штрафа к трем объектам оверсайта.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

К каким объектам оверсайта применены меры воздействия

Штрафы наложены на:

АО "Окси Банк" (ЕГРПОУ 09306278) – за неоднократное в течение шести месяцев предоставление данных статистической отчетности с ошибками, которые не являются существенными. Сумма штрафа составляет 170 тыс. гривен;

АБ "Укргазбанк " (ЕГРПОУ 23697280) – за несвоевременное представление отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года. Сумма штрафа – 51 тыс. грн;

ООО "МФК "Аверс" (ЕГРПОУ 34819265) – за несвоевременное представление отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за июнь 2024 года. Сумма штрафа – 51 тыс. грн.

Решения о применении мер воздействия вступили в силу с 16 декабря 2024 года.

Уплатить штрафы общества обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Справка:

Оверсайт деятельность центрального банка, направленная на безопасное и эффективное функционирование инфраструктур финансового рынка.

Объектами оверсайта платежных систем есть платежные организации платежных систем и их участники, а также операторы услуг платежной инфраструктуры.

Напомним, что Национальный банк Украины принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению ООО "СК "Гринвуд Лайф Иншуранс" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его заявления в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля.