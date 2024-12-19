НБУ аннулировал лицензии трем небанковским финансовым учреждениям, еще две – исключил из реестра

Национальный банк Украины аннулировал лицензии трех небанковских финансовых учреждений и исключил два из Государственного реестра финансовых учреждений. Пятерым учреждениям изменен объем лицензий на деятельность финансовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Аннулирование лицензий

Аннулированы лицензии на предоставление финансовых услуг трем компаниям:

"ФК Альянс Капитал Групп" — аннулирована лицензия на предоставление финансовых услуг, в частности, кредитование и факторинг;

"ФК Финанс Интегрити" — аннулирована лицензия на предоставление финансовых услуг, в частности, факторинг, кредитование и финансовый лизинг;

"ФК Интер Инвест" — аннулирована лицензия на предоставление финансовых услуг по факторингу.

Исключение компаний из реестра

ООО "ФК "Финанс интегрити" и ООО "ФК "Интер инвест" исключено из Государственного реестра финансовых учреждений из-за аннулирования лицензий на предоставление финансовых услуг.

ООО "ФК "Альянс капитал групп" остается в Государственном реестре финансовых учреждений с действующей лицензией на осуществление валютных операций, в частности, на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Изменения объема лицензий

На основании собственных заявлений предоставлено согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании следующим учреждениям:

ООО "ФК "Финвей", ООО "ФК "Венера Финанс", ООО "ФК "Конкорд Факторинг" – исключение из лицензий такой финансовой услуги, как финансовый лизинг;

ООО "Гармония Финанс" – исключение из лицензии финансовой услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит;

ООО "ФК МБК" – исключение из лицензии таких финансовых услуг, как факторинг, финансовый лизинг.

После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании учреждения будут иметь право осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг:

ООО "ФК "Финвей", ООО "ФК "Венера Финанс", ООО "ФК "Конкорд Факторинг" – предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "Гармония Финанс" – факторинг;

ООО "ФК МБК" – предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовые платежные услуги по переводу средств без открытия счетов.

Решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 декабря 2024 года.

Напомним, что Национальный банк Украины принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению ООО "СК "Гринвуд Лайф Иншуранс" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его заявления в рамках процедуры добровольного выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля.