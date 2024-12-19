НБУ анулював ліцензії трьом небанківським фінансовим установам, ще дві - виключив з реєстру

Національний банк України анулював ліцензії трьох небанківських фінансових установ та виключив дві з Державного реєстру фінансових установ. П'ятьом установам змінено обсяг ліцензій на діяльність фінансових компаній.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Анулювання ліцензій

Анульовано ліцензії на надання фінансових послуг трьом компаніям:

"ФК Альянс Капітал Груп" - анульовано ліцензію на надання фінансових послуг, зокрема, кредитування та факторинг;

"ФК Фінанс Інтегріті" - анульовано ліцензію на надання фінансових послуг, зокрема, факторинг, кредитування та фінансовий лізинг;

"ФК Інтер Інвест" - анульовано ліцензію на надання фінансових послуг з факторингу.

Виключення компаній з реєстру

ТОВ "ФК "Фінанс інтегріті" та ТОВ "ФК "Інтер інвест" виключено з Державного реєстру фінансових установ через анулювання ліцензій на надання фінансових послуг.

ТОВ "ФК "Альянс капітал груп" залишається в Державному реєстрі фінансових установ з чинною ліцензією на здійснення валютних операцій, зокрема на торгівлю валютними цінностями в готівковій формі.

Зміни обсягу ліцензій

На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії таким установам:

ТОВ "ФК "Фінвей", ТОВ "ФК "Венера Фінанс", ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" – виключення з ліцензій такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг;

ТОВ "Гармонія Фінанс" – виключення з ліцензії фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "ФК МБК"– виключення з ліцензії таких фінансових послуг, як факторинг, фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії установи матимуть право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ "ФК "Фінвей", ТОВ "ФК "Венера Фінанс", ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "Гармонія Фінанс" – факторинг;

ТОВ "ФК МБК" – надання коштів та банківських металів у кредит, фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків.

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування та виключення ТОВ "СК "Грінвуд Лайф Іншуранс" з Державного реєстру фінансових установ на підставі його заяви в рамках процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.