НБУ переміг. Суд підтримав анулювання ліцензії фінансової компанії "Валта Груп"

Одеський окружний адмінсуд відхилив позов фінкомпанії "Валта груп", якій Нацбанк анулював ліцензію на надання фінпослуг та виключив її з Державного реєстру фінансових установ. Рішення регулятора визнано правомірними.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Суд підтвердив, що власники істотної частки в небанківських фінустановах зобов'язані протягом усього терміну дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, яке регулює ринки небанківських фінансових послуг.

Крім того, вони мають виконувати вимоги нормативних актів органів, що контролюють фінансові послуги, включаючи вимоги до майнового стану власників істотних часток, зазначає начальник управління претензійно-позовної роботи юрдепартаменту НБУ Віктор Григорчук.

Про що йде мова у справі

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг рішенням від 27 листопада 2023 року анулював ТОВ "ФК "Валта груп" всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Підставою для цього стало те, що майновий стан власників істотної участі в "Валта груп" не відповідав вимогам постанови Правління НБУ від "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39".

Рішенням Комітету від 8 грудня 2023 року товариство було виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив віднести ПАТ "Промислово-страхова компанія" (Харків) до категорії неплатоспроможних та анулювати його ліцензію на здійснення діяльності із страхування.

Додамо, що раніше Нацбанк вирішив за тією ж причиною анулювати ліцензію запорізькій компанії "Оранта-Січ". Вона теж здійснювала страхування "інше, ніж страхування життя", мала право здійснювати ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів.