Суд признал законным решение НБУ об аннулировании лицензии и исключении "Валта групп" из реестра финучреждений

Одесский окружной административный суд отклонил иск ООО "ФК "Валта групп" и подтвердил правомерность решения НБУ относительно применения к компании меры влияния в виде аннулирования лицензии на предоставление финансовых услуг и исключение ее из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Судебное решение подтвердило, что собственники существенной доли в небанковских финансовых учреждениях обязаны в течение всего срока действия лицензии соблюдать требования законодательства Украины, регулирующего рынки небанковских финансовых услуг, а также выполнять требования нормативных актов органов, контролирующих финансовые услуги, включая требования к имущественному состоянию владельцев существенных долей, отметил Виктор Григорчук, начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ.

О чем идет речь

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг решением от 27 ноября 2023 года аннулировал ООО "ФК "Валта груп" все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Основанием для этого стало то, что имущественное состояние владельцев существенного участия в "Валта групп" не отвечало требованиям постановления Правления НБУ от "Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесения изменений в постановление Правления НБУ от 06 марта 2022 № 39".

Решением Комитета от 8 декабря 2023 года общество было исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Напомним, Национальный банк Украины решил отнести ПАО "Промышленно страховая компания" (Харьков) к категории неплатежеспособных и аннулировать его лицензию на осуществление деятельности по страхованию.

Ранее Нацбанк решил по той же причине аннулировать лицензию запорожской компании "Оранта-Сич". Она тоже осуществляла страхование "иное, чем страхование жизни", имела право осуществлять ОСАГО владельцев наземных транспортных средств.